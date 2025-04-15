Руководителей отдела образования осудили по делу о хищении 550 млн тенге
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В Туркестанской области осуждены руководители районного отдела образования и 8 бухгалтеров по делу о хищении 550 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Как отмечается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции, в результате работы по обеспечению законности в сфере образования Антикоррупционной службой пресечены факты системной коррупции в Туркестанской области.
"Так, Сарыагашским районным судом оглашен приговор в отношении руководителей районного отдела образования Майрихова Б., Усипбекова Н., Акатова Д. и 8 бухгалтеров.
Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 550 млн тенге путем их перечисления в качестве заработной платы лицам, фактически не работавшим в сфере образования", - рассказали в ведомстве.
Акатов и Майрихов осуждены к 7 годам, а Усипбеков - к 2 годам лишения свободы.
Этим же приговором бухгалтеры осуждены к различным наказаниям в виде лишения свободы, лишения свободы условно и ограничения свободы.
Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе, а также определенные должности в финансовых организациях сроком от 5 до 10 лет.
Судебный акт в законную силу пока не вступил.
Напомним, летом прошлого года стало известно, что в Туркестанской области ведется расследование уголовного дела по хищению государственных средств руководителями отдела образования и бухгалтерами. В прокуратуре отметили, что за период 2021-2023 годы причиненный ущерб государству составил более 4 млрд тенге. В качестве подозреваемых признан 41 человек: 2 руководителя отдела образования, 1 главный бухгалтер, 2 его заместителя и 36 бухгалтеров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235801-rukovoditeley-otdela-obrazovaniya-osudili-po-delu-o-hishchenii-550-mln-tenge/