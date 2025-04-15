Руководителей отдела образования осудили по делу о хищении 550 млн тенге

В Туркестанской области осуждены руководители районного отдела образования и 8 бухгалтеров по делу о хищении 550 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как отмечается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции, в результате работы по обеспечению законности в сфере образования Антикоррупционной службой пресечены факты системной коррупции в Туркестанской области.

"Так, Сарыагашским районным судом оглашен приговор в отношении руководителей районного отдела образования Майрихова Б., Усипбекова Н., Акатова Д. и 8 бухгалтеров.

Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 550 млн тенге путем их перечисления в качестве заработной платы лицам, фактически не работавшим в сфере образования", - рассказали в ведомстве.

Акатов и Майрихов осуждены к 7 годам, а Усипбеков - к 2 годам лишения свободы.

Этим же приговором бухгалтеры осуждены к различным наказаниям в виде лишения свободы, лишения свободы условно и ограничения свободы.

Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе, а также определенные должности в финансовых организациях сроком от 5 до 10 лет.

Судебный акт в законную силу пока не вступил.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что в Туркестанской области ведется расследование уголовного дела по хищению государственных средств руководителями отдела образования и бухгалтерами. В прокуратуре отметили, что за период 2021-2023 годы причиненный ущерб государству составил более 4 млрд тенге. В качестве подозреваемых признан 41 человек: 2 руководителя отдела образования, 1 главный бухгалтер, 2 его заместителя и 36 бухгалтеров.