Массовое отравление детей в Атырау: задержан директор аквапарка

В Атырау задержали директора аквапарка, в котором на прошлой неделе парами хлора отравились 15 детей. Мужчину поместили под домашний арест, передает "Ак Жайык".

Как рассказали очевидцы произошедшего, в день, когда произошло ЧП, в помещении резко усилился запах хлора, вода изменила цвет, а дети начали кашлять и терять сознание.

Родители в панике эвакуировали детей и вызывали скорую помощь.

По предварительной версии, причиной ЧП стала ошибка в дозировке хлорных реагентов для очистки воды.

Издание пишет, что владелец заведения признал наличие технической неисправности.

Сейчас объект временно закрыли, прокуратура и ДЧС провели в аквапарке проверку.

Следствие по делу продолжается, а суд выбрал в отношении директора аквапарка меру пресечения в виде домашнего ареста.

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