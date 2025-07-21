Массовое отравление детей в Атырау: задержан директор аквапарка
Опубликовано:
В Атырау задержали директора аквапарка, в котором на прошлой неделе парами хлора отравились 15 детей. Мужчину поместили под домашний арест, передает "Ак Жайык".
Как рассказали очевидцы произошедшего, в день, когда произошло ЧП, в помещении резко усилился запах хлора, вода изменила цвет, а дети начали кашлять и терять сознание.
Родители в панике эвакуировали детей и вызывали скорую помощь.
По предварительной версии, причиной ЧП стала ошибка в дозировке хлорных реагентов для очистки воды.
Издание пишет, что владелец заведения признал наличие технической неисправности.
Сейчас объект временно закрыли, прокуратура и ДЧС провели в аквапарке проверку.
Следствие по делу продолжается, а суд выбрал в отношении директора аквапарка меру пресечения в виде домашнего ареста.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2267055-massovoe-otravlenie-detey-v-atyrau-zaderzhan-direktor-akvaparka/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах