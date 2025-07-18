Преступную схему раскрыли в Костанайской области
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В Костанайской области полицейские раскрыли схему систематического хищения дизельного топлива, организованную на одном из промышленных маршрутов Рудного. Об этом заявили в ДП региона, передает NUR.KZ.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, оперативные мероприятия провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью.
В ходе следственных действий у местного жителя было обнаружено и изъято значительное количество солярки, хранившейся в канистрах и емкостях различного объема.
Также были найдены насос для перекачки топлива и иное оборудование, используемое для его хранения и последующей реализации.
"Установлено, что один из работников, обслуживающий промышленные объекты, с помощью специализированной автотехники регулярно сливал остатки дизельного топлива после завершения маршрутов. Топливо в дальнейшем передавалось третьим лицам и реализовывалось", - рассказали в ДП Костанайской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за кражу. Проводятся следственные действия, направленные на выявление всех участников противоправной схемы.
Ранее в Караганде машинистов осудили за хищение из тепловозов 22,5 тонн дизельного топлива на сумму более 7 млн тенге. Суд вынес приговор в отношении 11 человек. Им назначили наказание в виде ограничения свободы.
Также в области Жетісу задержали преступную группу за хищение дизтоплива в КТЖ. В этом заподозрили машинистов тепловозов. В результате досудебного расследования преступная группа была изобличена в 45 эпизодах хищения, причинив ущерб КТЖ на сумму более 16 млн тенге. Приговором суда фигуранты осуждены к длительным срокам наказания.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2266572-prestupnuyu-shemu-raskryli-v-kostanayskoy-oblasti/
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