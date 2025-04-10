Ущерб на миллионы: машинистов осудили за хищение 22,5 тонн дизтоплива в Караганде

В Караганде машинистов осудили за хищение из тепловозов 22,5 тонн дизельного топлива на сумму более 7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, Карагандинский районный суд вынес приговор в отношении 11 лиц, обвиняемых в хищении дизельного топлива из тепловозов Карагандинского эксплуатационного локомотивного депо с целью последующей перепродажи.

В суде государственный обвинитель доказал, что с мая по июнь 2024 года обвиняемые действовали по предварительному сговору, используя служебное положение.

"В пути следования они похитили более 22,5 тонн дизельного топлива, причинив ущерб на сумму cвыше 7 млн тенге", - отметили в Главной транспортной прокуратуре.

Суд признал их виновными и назначил наказание в виде ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в области Жетісу задержали преступную группу, состоящую из машинистов тепловозов, за хищение дизтоплива в КТЖ. Ущерб составил более 16 млн тенге. Подсудимых приговорили к длительным срокам наказания.

А в области Абай дизель почти на миллиард тенге похитили под прикрытием плохой погоды. Подсудимые систематически указывали в отчетах вымышленные суровые погодные условия, чтобы объяснить увеличенный расход топлива при эксплуатации локомотивов.