Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ущерб на миллионы: машинистов осудили за хищение 22,5 тонн дизтоплива в Караганде

Опубликовано:

Грузовой состав
Тепловоз. Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov / Getty Images

В Караганде машинистов осудили за хищение из тепловозов 22,5 тонн дизельного топлива на сумму более 7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, Карагандинский районный суд вынес приговор в отношении 11 лиц, обвиняемых в хищении дизельного топлива из тепловозов Карагандинского эксплуатационного локомотивного депо с целью последующей перепродажи.

В суде государственный обвинитель доказал, что с мая по июнь 2024 года обвиняемые действовали по предварительному сговору, используя служебное положение.

"В пути следования они похитили более 22,5 тонн дизельного топлива, причинив ущерб на сумму cвыше 7 млн тенге", - отметили в Главной транспортной прокуратуре.

Суд признал их виновными и назначил наказание в виде ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в области Жетісу задержали преступную группу, состоящую из машинистов тепловозов, за хищение дизтоплива в КТЖ. Ущерб составил более 16 млн тенге. Подсудимых приговорили к длительным срокам наказания.

А в области Абай дизель почти на миллиард тенге похитили под прикрытием плохой погоды. Подсудимые систематически указывали в отчетах вымышленные суровые погодные условия, чтобы объяснить увеличенный расход топлива при эксплуатации локомотивов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234724-ushcherb-na-milliony-mashinistov-osudili-za-hishchenie-22-5-tonn-diztopliva-v-karagande/