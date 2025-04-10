Ущерб на миллионы: машинистов осудили за хищение 22,5 тонн дизтоплива в Караганде
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В Караганде машинистов осудили за хищение из тепловозов 22,5 тонн дизельного топлива на сумму более 7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, Карагандинский районный суд вынес приговор в отношении 11 лиц, обвиняемых в хищении дизельного топлива из тепловозов Карагандинского эксплуатационного локомотивного депо с целью последующей перепродажи.
В суде государственный обвинитель доказал, что с мая по июнь 2024 года обвиняемые действовали по предварительному сговору, используя служебное положение.
"В пути следования они похитили более 22,5 тонн дизельного топлива, причинив ущерб на сумму cвыше 7 млн тенге", - отметили в Главной транспортной прокуратуре.
Суд признал их виновными и назначил наказание в виде ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.
Ранее в области Жетісу задержали преступную группу, состоящую из машинистов тепловозов, за хищение дизтоплива в КТЖ. Ущерб составил более 16 млн тенге. Подсудимых приговорили к длительным срокам наказания.
А в области Абай дизель почти на миллиард тенге похитили под прикрытием плохой погоды. Подсудимые систематически указывали в отчетах вымышленные суровые погодные условия, чтобы объяснить увеличенный расход топлива при эксплуатации локомотивов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234724-ushcherb-na-milliony-mashinistov-osudili-za-hishchenie-22-5-tonn-diztopliva-v-karagande/