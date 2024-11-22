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Преступную группу задержали за хищение дизтоплива в КТЖ

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Задержание в области Жетысу
Задержание. Фото: ДП на транспорте

В области Жетісу задержали преступную группу за хищение дизтоплива в КТЖ. Машинистов тепловозов приговорили к длительным срокам наказания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники департамента полиции на транспорте совместно с Главной транспортной прокуратурой и АО "НК "Қазақстан темір жолы" на станции Бесколь области Жетісу установили и задержали преступную группу, состоящую из машинистов тепловозов.

"Злоумышленники, вступив в преступный сговор с поездными диспетчерами, на протяжении нескольких лет совершали хищения дизельного топлива путем слива горюче-смазочного материала с тепловозов.

В результате досудебного расследования преступная группа изобличена в 45 эпизодов хищения, причинив ущерб АО "НК "ҚТЖ" на сумму более 16 млн тенге", - рассказали в пресс-службе ДП на транспорте.

Приговором районного суда №2 Алакольского района области Жетісу фигуранты осуждены к длительным срокам наказания.

Ранее в "КазАвтоЖоле" заявили о хищениях в одном из филиалов. Так, руководство Восточно-Казахстанского областного филиала ТОО "КАЖСервис" подозревают в хищении бюджетных средств. Возбуждено уголовное дело.

А в Актюбинской области осудили начальника Жемского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Батыс" ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" за получение взятки в размере 1,5 млн тенге за трудоустройство лица на должность помощника машиниста тепловоза.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191355-prestupnuyu-gruppu-zaderzhali-za-hishchenie-diztopliva-v-ktzh/

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