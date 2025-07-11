Спор из-за дефибриллятора привел к стрельбе в фельдшера в Жамбылской области

Появились подробности инцидента с фельдшером в Жамбылской области, в результате которого он получил выстрел в грудь. Оказалось, что ситуация возникла из-за спора, передает Первый канал "Евразия".

Как рассказали правоохранители, на работу к пострадавшему пришел его знакомый. Они начали рассуждать о том, можно ли использовать дефибриллятор на здоровом человеке.

Гость упрашивал показать, как работает устройство, а фельдшер отказал и получил выстрел в грудь из травматического пистолета.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в Жамбылской области фельдшеру скорой помощи выстрелили в грудь из травматического пистолета. В ДП региона пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное расследование.

В управлении здравоохранения сообщили, что пострадавшему была срочно проведена операция, в ходе которой пуля, вошедшая на глубину 1 сантиметра, успешно извлечена. В настоящее время состояние пациента стабильное, угрозы для жизни нет.

Весной этого года в Сети появилось видео, на кадрах которого мужчина в упор стреляет по отъезжающему автомобилю. В полиции Алматы сообщили о задержании подозреваемых.

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