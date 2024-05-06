На талдыкорганку напали в собственном доме

Сотрудники полиции Талдыкоргана задержали по подозрению в грабеже и водворили в изолятор временного содержания 37-летнего мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, по факту грабежа проводится досудебное расследование.

"Грабитель проник во времянку через окно и напал на хозяйку жилья", - рассказали об инциденте в МВД.

В настоящее время все обстоятельства уголовного дела выясняются.

"Оперативно-следственным путем задержан 37-летний мужчина. Он взят под стражу. Следствием устанавливается его причастность к совершению других преступлений", - отметил заместитель начальника ДП области Жетісу Елдар Абдикенов.

Во избежание подобных ситуации полицейские призвали граждан принять меры предосторожности и сохранности имущества: по возможности установить на окнах железные решетки, укрепить двери надежными замками и оснастить дома охранной сигнализацией.

Отметим, что по ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

В марте в Костанайской области произошло ограбление супермаркета. Сотрудники охраны прибыли в магазин из-за срабатывания сигнализации и задержали подозреваемого, которого передали полицейским. Возбуждено уголовное дело.