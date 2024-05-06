Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

На талдыкорганку напали в собственном доме

Опубликовано:

Задержанный мужчина
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: stevanovicigor / Getty Images

Сотрудники полиции Талдыкоргана задержали по подозрению в грабеже и водворили в изолятор временного содержания 37-летнего мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, по факту грабежа проводится досудебное расследование.

"Грабитель проник во времянку через окно и напал на хозяйку жилья", - рассказали об инциденте в МВД.

В настоящее время все обстоятельства уголовного дела выясняются.

"Оперативно-следственным путем задержан 37-летний мужчина. Он взят под стражу. Следствием устанавливается его причастность к совершению других преступлений", - отметил заместитель начальника ДП области Жетісу Елдар Абдикенов.

Во избежание подобных ситуации полицейские призвали граждан принять меры предосторожности и сохранности имущества: по возможности установить на окнах железные решетки, укрепить двери надежными замками и оснастить дома охранной сигнализацией.

Отметим, что по ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

В марте в Костанайской области произошло ограбление супермаркета. Сотрудники охраны прибыли в магазин из-за срабатывания сигнализации и задержали подозреваемого, которого передали полицейским. Возбуждено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2096951-na-taldykorganku-napali-v-sobstvennom-dome/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.