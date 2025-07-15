"Семью заперли в погребе": разбойное нападение совершено на дом председателя маслихата

В Сети появилась информация о нападении на дом председателя Астраханского районного маслихата Мейрама Кожахмета. Инцидент прокомментировали в ДП Акмолинской области, передает NUR.KZ.

По данным Telegram-канала Halyqstan, минувшей ночью в селе Астраханка Акмолинской области произошло дерзкое ограбление, потрясшее местных жителей своей наглостью.

"Двое неизвестных в масках проникли в частный дом, принадлежащий председателю Астраханского районного маслихата Мейраму Кожахмету.

По предварительным данным, нападение произошло около полуночи. Вооруженные преступники ворвались в дом, где в тот момент находилась семья хозяина.

Злоумышленники не стали церемониться - всех членов семьи заперли в погребе, после чего начали обыскивать помещения", - сообщается в посте.

Указывается, что добычей грабителей стали деньги, ювелирные изделия и автомобиль, на котором они и скрылись с места преступления в неизвестном направлении.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в ДП Акмолинской области, по факту разбойного нападения в селе Астраханка возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержанию. Раскрытие данного преступления находится на контроле руководства департамента", - отметили в пресс-службе ведомства.

По информации официального сайта маслихата Астраханского района, Мейрам Кожахмет стал председателем 30 марта 2023 года. Семейное положение: женат, двое детей.

Закрепленные села: Старый Колутон, Коскуль, Ковыленка, Колутон, Бірлік, Новый Колутон, Караколь.

До этого был учителем физкультуры и истории, тренером и директором ДЮСШ, начальником отдела образования Астраханского района, заместителем акима Астраханского района и секретарем Астраханского районного маслихата.

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