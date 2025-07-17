Жестокое убийство сотрудницы NCOC в Атырау: дело передали в суд

В Атырау передали в суд дело об одном из самых жестоких в регионе преступлений последних лет - убийства и изнасилования сотрудницы нефтяной компании NCOC, передает "Ак Жайык".

На скамье подсудимых - 38-летний житель Атырау.

По данным телеканала, мужчина разведен, официально не трудоустроен, ранее уже фигурировал в уголовных делах по факту мошенничества.

Ему предъявлены обвинения сразу по нескольким тяжким и особо тяжким статьям:

190 УК РК — мошенничество;

120 УК РК — изнасилование с особой жестокостью;

188 УК РК — кража в крупном размере;

200 УК РК — неправомерное завладение автомобилем;

99 УКК РК — убийство беременной женщины с особой жестокостью, из корыстных побуждений, сопряженное с изнасилованием и другими преступлениями.

Как отмечает издание, дело будет рассматривать Зарема Каримовна Хамидуллина — судья, известная жесткими и принципиальными решениями. Только за последний год она вынесла несколько приговоров о пожизненном заключении.

Напомним, в конце апреля этого года в ЖК "Французский квартал" в Атырау было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, речь шла о разбойном нападении с элементами насилия.

Следом выяснилось, что убитой является 46-летняя Бибигуль Шпанова. Сообщалось, что она работала начальником отдела планирования освоения компании NCOC, имела за плечами большой опыт работы в нефтегазовой отрасли.

В полиции сообщали, что по подозрению в совершении убийства женщины по горячим следам задержан и водворен в изолятор временного содержания гражданин 1987 года рождения. У задержанного изъяты вещественные доказательства.

Как пишет издание, мужчина давно работал в жилом комплексе сантехником и был знаком с жильцами, включая Шпанову. Женщина обратилась к нему по вопросу ремонта, но позже заподозрила его в мошенничестве и потребовала вернуть деньги.

По версии следствия, в тот трагический день он пришел к ней домой и, как только она открыла дверь, напал, нанес множество ножевых ранений и изнасиловал ее. После он покинул квартиру и закрыл дверь на ключ, прихватив телефон и ценные вещи.

Отмечается, что он угнал автомобиль своей жертвы и вскоре попал в ДТП. Затем вернулся пешком во двор жилого комплекса — его зафиксировали камеры видеонаблюдения. В итоге полицейские задержали его в Мангистау, при нем же были обнаружены вещи убитой женщины.

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