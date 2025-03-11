Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец не ночевал дома и просил дать еще один шанс, но лишился свободы

Опубликовано:

Осужденному заменили ограничение свободы на лишение
На заседании суда. Фото: t.me/ulytaysud

Мужчине, который не посещал службу пробации, отсутствовал дома по ночами и не вышел на работу, заменили ограничение свободы на лишение, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, представление службы пробации Каражала в отношении осужденного, нарушившего порядок и условия отбывания наказания в виде ограничения свободы, рассмотрел Каражалский городской суд.

Приговором Каражалского городского суда от 21 декабря 2023 года мужчину осудили за кражу к 3 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Он обязан был:

  • выполнять возложенные судом обязанности;
  • соблюдать требования службы пробации;
  • являться в пробацию в установленные дни для регистрации и проведения воспитательной работы.

"Однако, несмотря на предупреждение о последствиях, осужденный злостно уклонялся от отбывания наказания: неоднократно не являлся в службу пробации; отсутствовал дома в ночное время; не вышел на работу, на которую его направил уполномоченный орган", - установил суд.

Прокурор поддержал представление службы пробации. Осужденный просил дать ему еще один шанс и отказать в удовлетворении представления.

В итоге суд неотбытую часть наказания заменил на лишение свободы. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.44 УК РК в случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

Ранее жительницу Сатпаева лишили свободы из-за нарушения порядка и условий отбывания наказания. Она неоднократно не явилась в службу пробации города в установленные дни для регистрации и проведения воспитательной работы, в ночное время отсутствовала дома, а кроме того, не вышла на работу по направлению уполномоченного органа.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227080-kazahstanec-ne-nocheval-doma-i-prosil-dat-eshche-odin-shans-no-lishilsya-svobody/