Казахстанец не ночевал дома и просил дать еще один шанс, но лишился свободы

Мужчине, который не посещал службу пробации, отсутствовал дома по ночами и не вышел на работу, заменили ограничение свободы на лишение, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, представление службы пробации Каражала в отношении осужденного, нарушившего порядок и условия отбывания наказания в виде ограничения свободы, рассмотрел Каражалский городской суд.

Приговором Каражалского городского суда от 21 декабря 2023 года мужчину осудили за кражу к 3 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Он обязан был:

выполнять возложенные судом обязанности;

соблюдать требования службы пробации;

являться в пробацию в установленные дни для регистрации и проведения воспитательной работы.

"Однако, несмотря на предупреждение о последствиях, осужденный злостно уклонялся от отбывания наказания: неоднократно не являлся в службу пробации; отсутствовал дома в ночное время; не вышел на работу, на которую его направил уполномоченный орган", - установил суд.

Прокурор поддержал представление службы пробации. Осужденный просил дать ему еще один шанс и отказать в удовлетворении представления.

В итоге суд неотбытую часть наказания заменил на лишение свободы. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.44 УК РК в случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

Ранее жительницу Сатпаева лишили свободы из-за нарушения порядка и условий отбывания наказания. Она неоднократно не явилась в службу пробации города в установленные дни для регистрации и проведения воспитательной работы, в ночное время отсутствовала дома, а кроме того, не вышла на работу по направлению уполномоченного органа.