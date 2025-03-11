Казахстанец не ночевал дома и просил дать еще один шанс, но лишился свободы
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Мужчине, который не посещал службу пробации, отсутствовал дома по ночами и не вышел на работу, заменили ограничение свободы на лишение, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, представление службы пробации Каражала в отношении осужденного, нарушившего порядок и условия отбывания наказания в виде ограничения свободы, рассмотрел Каражалский городской суд.
Приговором Каражалского городского суда от 21 декабря 2023 года мужчину осудили за кражу к 3 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.
Он обязан был:
- выполнять возложенные судом обязанности;
- соблюдать требования службы пробации;
- являться в пробацию в установленные дни для регистрации и проведения воспитательной работы.
"Однако, несмотря на предупреждение о последствиях, осужденный злостно уклонялся от отбывания наказания: неоднократно не являлся в службу пробации; отсутствовал дома в ночное время; не вышел на работу, на которую его направил уполномоченный орган", - установил суд.
Прокурор поддержал представление службы пробации. Осужденный просил дать ему еще один шанс и отказать в удовлетворении представления.
В итоге суд неотбытую часть наказания заменил на лишение свободы. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Отметим, что по ч.3 ст.44 УК РК в случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.
Ранее жительницу Сатпаева лишили свободы из-за нарушения порядка и условий отбывания наказания. Она неоднократно не явилась в службу пробации города в установленные дни для регистрации и проведения воспитательной работы, в ночное время отсутствовала дома, а кроме того, не вышла на работу по направлению уполномоченного органа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227080-kazahstanec-ne-nocheval-doma-i-prosil-dat-eshche-odin-shans-no-lishilsya-svobody/