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      Житель ВКО лишился свободы, пытаясь перехитрить систему

      Опубликовано:

      Мужчина идет по улице
      Мужчина на улице ночью. Иллюстративное фото: eclipse_images / Getty Images

      В Усть-Каменогорске мужчина лишился свободы, пытаясь обмануть систему. Он отлучался из дома по ночам и предоставил фиктивную справку о работе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по ВКО.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, в Усть-Каменогорске мужчина, получивший шанс на исправление в виде ограничения свободы, решил, что сможет перехитрить систему.

      "Он игнорировал явки, самовольно покидал дом, а затем и вовсе предоставил фиктивную справку о работе продавцом-консультантом, скачанную из интернета. Но не тут-то было", - рассказали в ДУИС по ВКО.

      Как сообщил начальник службы пробации Сымбат Ботаев, сотрудник заметил систематические ночные отлучки, а GPS-мониторинг подтвердил нарушения. Более того, проверка мгновенно выявила фальшивку.

      "В современном мире технологии не дают шанса на безнаказанность", - подчеркнул Ботаев.

      Шесть предупреждений были проигнорированы. В итоге суд заменил неотбытый срок ограничения свободы на реальное тюремное заключение.

      За систематические нарушения жителю Семея заменили ограничение свободы на реальный срок. Сотрудники пробации неоднократно фиксировали его самовольные выходы из дома. Сам осужденный признался, что выходил за пивом или навещал друзей.

      В области Ұлытау мужчине, который не посещал службу пробации, отсутствовал дома по ночам и не вышел на работу, также заменили ограничение свободы на лишение. Осужденный просил дать ему еще один шанс, но суд не прислушался к этой просьбе.

      В Усть-Каменогорске осужденный, находившийся под электронным надзором, покидал установленную геозону ради свиданий с девушкой. Суд заменил ему наказание на лишение свободы.

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