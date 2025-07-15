Бывшего бухгалтера дома культуры обязали вернуть 30 млн тенге в Акмолинской области

Прокуратурой в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ГККП "Жаркаинский районный дом культуры" установлен факт хищения денежных средств в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, 13 июня 2025 года судом Жаркаинского района бывший бухгалтер предприятия осуждена к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности и лишена права занимать материально ответственные должности в государственных и квазигосударственных организациях сроком на 7 лет.

"Установлено, что осужденная, злоупотребляя служебным положением, на протяжении длительного времени систематически похищала денежные средства предприятия. Ущерб составил более 30 млн тенге", - рассказали в прокуратуре Акмолинской области.

Суд также удовлетворил гражданский иск предприятия о взыскании причиненного ущерба в полном объеме.

В области Ұлытау также вынесли приговор бухгалтеру детского сада по делу о хищении 15,9 млн тенге. В суде было установлено, что женщина необоснованно перечисляла на счета работников деньги сверх заработной платы. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на 8 лет условно.

В Мангистауской области директор и бухгалтер детсада перечисляли взносы родителей на свои личные счета и обогатились на 12 млн тенге. Директору назначили штраф в 10-кратном размере от суммы похищенных средств, а бухгалтера приговорили к ограничению свободы.

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