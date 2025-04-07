Директор заплатит в 10 раз больше, чем было похищено в детсаду в Мангистау

В Мангистауской области директор и бухгалтер детсада перечисляли взносы родителей на свои личные счета и обогатились на 12 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Бейнеуского района в ходе проверки выявила финансовые нарушения в детском саду.

"Директор и бухгалтер учреждения незаконно перечисляли взносы, внесенные родителями, на свои личные счета, тем самым причинив ущерб на сумму более 12 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

По данному факту прокурорами было начато досудебное расследование по ч.3 ст.189 УК РК.

Приговором суда директор признан виновным, ему назначен штраф в 10-кратном размере от суммы похищенных средств. Бухгалтера приговорили к 3,5 годам ограничения свободы.

"Нанесенный ущерб полностью возмещен", - уточнили в прокуратуре Мангистауской области.

Ранее бухгалтера детсада в Актау осудили за то, что она перевела на свои счета более 9 млн тенге бюджетных денег, подписывая банковские документы от имени руководителя. Женщине назначили наказание в виде ограничения свободы.

А в Кызылординской области перед судом предстал главный бухгалтер средней школы, обвиняемый в хищении более 20 млн тенге путем перевода денег на свой счет в течение полутора лет. Мужчину лишили свободы.