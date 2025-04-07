Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Директор заплатит в 10 раз больше, чем было похищено в детсаду в Мангистау

Опубликовано:

Здание детского сада и игровая площадка
Детский сад. Иллюстративное фото: DmyTo / Getty Images

В Мангистауской области директор и бухгалтер детсада перечисляли взносы родителей на свои личные счета и обогатились на 12 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Бейнеуского района в ходе проверки выявила финансовые нарушения в детском саду.

"Директор и бухгалтер учреждения незаконно перечисляли взносы, внесенные родителями, на свои личные счета, тем самым причинив ущерб на сумму более 12 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

По данному факту прокурорами было начато досудебное расследование по ч.3 ст.189 УК РК.

Приговором суда директор признан виновным, ему назначен штраф в 10-кратном размере от суммы похищенных средств. Бухгалтера приговорили к 3,5 годам ограничения свободы.

"Нанесенный ущерб полностью возмещен", - уточнили в прокуратуре Мангистауской области.

Ранее бухгалтера детсада в Актау осудили за то, что она перевела на свои счета более 9 млн тенге бюджетных денег, подписывая банковские документы от имени руководителя. Женщине назначили наказание в виде ограничения свободы.

А в Кызылординской области перед судом предстал главный бухгалтер средней школы, обвиняемый в хищении более 20 млн тенге путем перевода денег на свой счет в течение полутора лет. Мужчину лишили свободы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233775-direktor-zaplatit-v-10-raz-bolshe-chem-bylo-pohishcheno-v-detsadu-v-mangistau/