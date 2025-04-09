Бухгалтера осудили за перечисленные работникам сверх зарплаты миллионы в области Ұлытау

В области Ұлытау вынесли приговор бухгалтеру детского сада по делу о хищении 15,9 млн тенге через счета работников учреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа, в результате проверки, проведенной прокуратурой города Каражал, был выявлен факт хищения бюджетных средств бухгалтером детского сада "Балдырған" поселка Жайрем.

"Бухгалтер необоснованно перечисляла на счета работников деньги сверх установленного размера заработной платы. Общая сумма необоснованно перечисленных бюджетных средств составила 15,9 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Приговором Каражалского городского суда бухгалтера детского сада признали виновной по п.2 ч.4 ст.189 УК.

Ей назначили наказание в виде лишения свободы на 8 лет условно с лишением права заниматься бухгалтерской и иной деятельностью, связанной с финансированием организаций и предприятий сроком, на 10 лет.

Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее стало известно, что в Мангистауской области директор и бухгалтер детсада перечисляли взносы родителей на свои личные счета и обогатились на 12 млн тенге. Директору назначили штраф в 10-кратном размере от суммы похищенных средств, а бухгалтера приговорили к ограничению свободы.