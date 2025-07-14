90-летний пенсионер отдал незнакомцу 6 млн тенге после звонка в Атырау

В Атырау 90-летний пенсионер отдал незнакомцу 6 миллионов тенге после звонка от якобы сотрудника полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, инцидент произошел 29 мая в Атырау.

Неизвестный позвонил 90-летнему пенсионеру, представился сотрудником полиции и сообщил, что его дочь якобы стала виновницей ДТП.

Под предлогом "урегулирования вопроса" мужчина потребовал крупную сумму денег, пообещав направить курьера. Взволнованный пенсионер передал 6 млн тенге человеку, пришедшему к нему домой.

Лишь спустя десять дней он обратился в полицию. Сотрудники управления по противодействию киберпреступности немедленно начали розыскные мероприятия. В ходе расследования был задержан 30-летний курьер, передавший посылку через такси.

Позже полицейские установили и основного подозреваемого - 25-летнего жителя Кызылкогинского района. Он полностью признал вину. Суд приговорил его к 2 годам 8 месяцам лишения свободы.

Ранее в полиции Алматы заявили об участившихся случаях мошеннических действий в отношении пенсионеров и призвали их быть бдительными. Стражи порядка рассказали, что, как правило, им звонят лжесотрудники банков и правоохранительных органов и сообщают о важной спецоперации. При этом заставляют беспрекословно выполнять все требования и никому не говорить об этом. В результате бабушки и дедушки лишаются своих сбережений, а в некоторых случаях остаются с кредитами, оформленными по "поручению" мошенников.

А жителя Астаны заподозрили в том, что он воспользовался доверием пенсионера и перевел себе 4 млн тенге с его банковского счета. Случай произошел в одной из столичных больниц, когда пожилой человек дал телефон, чтобы позвонить.

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