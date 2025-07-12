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    Происшествия

      Казахстанка вместо выплаты долга в 61 млн тенге потратила полученные за дом и технику деньги

      Опубликовано:

      Пачки денег лежат на столе
      Деньги. Иллюстративное фото: voffkatw / Getty Images

      В области Абай начато досудебное расследование в отношении женщины за злостное уклонение от исполнения судебного решения, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

      Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Урджарского района выявила факт злостного уклонения от исполнения решения суда о взыскании сумм в доход государства.

      "Жительница района с целью избежать исполнения решения суда об уплате 61 млн тенге произвела отчуждение своего жилого дома и сельскохозяйственной техники на общую сумму 12,5 млн тенге.

      Сделки были оформлены по поддельным судебным актам и без ведома судебных исполнителей. Полученные средства должник использовала на личные нужды в обход процедуры принудительного взыскания", - рассказали в прокуратуре области Абай.

      По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование по ч.3 ст.430 УК РК (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа).

      Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

      Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют реализовывать имущество налоговых должников через мобильное приложение. Для чего хотят "оцифровать" эту сферу. Пока проект находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 18 июля текущего года. Ожидается, что он будет реализован до конца текущего года.

      В Акмолинской области женщина хотела оставить родного брата без наследства матери и даже приняла меры по отчуждению имущества. Прокуратура в интересах недееспособного лица подала иск в суд о восстановлении срока для принятия наследства.

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