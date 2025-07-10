18-летнего парня на 6 лет отправили в колонию в Павлодаре

В Павлодаре на 6 лет лишения свободы осудили 18-летнего студента колледжа, обвиненного в сбыте психотропных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ДП на транспорте установили и задержали 18-летнего жителя Павлодарской области, подозреваемого в незаконном распространении психотропных веществ.

Установлено, что студент одного из городских колледжей, стремясь к легкому заработку, согласился участвовать в распространении наркотических средств. Его роль заключалась в получении запрещенного вещества и размещении его в тайниках путем закладок на территории Павлодара.

Следуя указаниям "куратора" из мессенджера, он забрал в условленном месте сверток с 21 дозой психотропного вещества альфа-PVP общей массой 8,7 гр. и направился к железнодорожному вокзалу, где был задержан сотрудниками линейного отдела полиции.

По данному факту проведено досудебное расследование, по итогам которого межрайонный суд по уголовным делам в Павлодаре приговорил парня к 6 годам лишения свободы.

"Этот случай - яркое напоминание о том, как быстро молодые люди могут загубить свое будущее, поддавшись иллюзии легких денег. Один необдуманный шаг и впереди годы за решеткой.

Транспортная полиция в очередной раз призывает молодежь не поддаваться на предложения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. За участие в подобных схемах предусмотрена суровая уголовная ответственность", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что за 6 месяцев текущего года ДП на транспорте выявлено более 200 наркоправонарушений, в том числе 31 факт сбыта, 12 - хранения в особо крупных размерах, а также 5 - контрабанды. Из незаконного оборота изъято около 240 кг наркотических средств, в том числе более 110 кг "синтетики".

Ранее в Алматы задержали подозреваемого в хранении и распространении наркотиков. Также полицейские произвели обыск по месту жительства мужчины, где изъяли вещество с характерным запахом, расфасованное в свертки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания.

А в Акмолинской области строителя задержали прямо на рабочем месте по подозрению в сбыте марихуаны. В ходе обыска по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли еще несколько свертков.

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