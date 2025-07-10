18-летнего парня на 6 лет отправили в колонию в Павлодаре

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      18-летнего парня на 6 лет отправили в колонию в Павлодаре

      Опубликовано:

      Тюрьма
      Тюрьма. Иллюстративное фото: Photo by Sam Scholes/Getty Images

      В Павлодаре на 6 лет лишения свободы осудили 18-летнего студента колледжа, обвиненного в сбыте психотропных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

      Как рассказали в пресс-службе ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ДП на транспорте установили и задержали 18-летнего жителя Павлодарской области, подозреваемого в незаконном распространении психотропных веществ.

      Установлено, что студент одного из городских колледжей, стремясь к легкому заработку, согласился участвовать в распространении наркотических средств. Его роль заключалась в получении запрещенного вещества и размещении его в тайниках путем закладок на территории Павлодара.

      Следуя указаниям "куратора" из мессенджера, он забрал в условленном месте сверток с 21 дозой психотропного вещества альфа-PVP общей массой 8,7 гр. и направился к железнодорожному вокзалу, где был задержан сотрудниками линейного отдела полиции.

      По данному факту проведено досудебное расследование, по итогам которого межрайонный суд по уголовным делам в Павлодаре приговорил парня к 6 годам лишения свободы.

      "Этот случай - яркое напоминание о том, как быстро молодые люди могут загубить свое будущее, поддавшись иллюзии легких денег. Один необдуманный шаг и впереди годы за решеткой.

      Транспортная полиция в очередной раз призывает молодежь не поддаваться на предложения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. За участие в подобных схемах предусмотрена суровая уголовная ответственность", - отметили в ведомстве.

      Здесь добавили, что за 6 месяцев текущего года ДП на транспорте выявлено более 200 наркоправонарушений, в том числе 31 факт сбыта, 12 - хранения в особо крупных размерах, а также 5 - контрабанды. Из незаконного оборота изъято около 240 кг наркотических средств, в том числе более 110 кг "синтетики".

      Ранее в Алматы задержали подозреваемого в хранении и распространении наркотиков. Также полицейские произвели обыск по месту жительства мужчины, где изъяли вещество с характерным запахом, расфасованное в свертки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания.

      А в Акмолинской области строителя задержали прямо на рабочем месте по подозрению в сбыте марихуаны. В ходе обыска по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли еще несколько свертков.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.