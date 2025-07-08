Сломал челюсть 13 лет назад: подозреваемого вернули в Казахстан из Дубая
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Подозреваемый в причинении средней тяжести вреда здоровью возвращен из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Посольства Казахстана в ОАЭ из Дубая был возвращен подозреваемый в причинении потерпевшему средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений.
Он подозревается в том, что 25 марта 2012 года в Темиртау беспричинно из хулиганских побуждений нанес множественные телесные повреждения потерпевшему, сломав в двух местах челюсть.
После совершения преступления подозреваемый скрылся и спустя 12 лет был установлен на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
В настоящее время мужчина передан казахстанским полицейским для привлечения к уголовной ответственности.
Ранее в Грузии был задержан гражданин Казахстана, разыскиваемый по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2022 году мужчина, введя в заблуждение своего знакомого, убедил его оформить на себя автокредит на 13 млн тенге. Получив деньги, он приобрел автомобиль, после чего скрылся, не выполнив своих обязательств.
Также в Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его тоже подозревают в совершении крупного мошенничества. По версии следствия, он обманул казахстанца на 43 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2263140-slomal-chelyust-12-let-nazad-podozrevaemogo-dostavili-iz-dubaya-v-kazahstan/
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