Бывшего акима Риддера отправили в колонию на 8 лет

Вынесен приговор экс-акиму Риддера Даулету Батырбаеву по делу о причинении ущерба государству на 2,2 млрд тенге при модернизации систем уличного освещения, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении председателя правления АО "Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области" рассмотрели в суде №2 Усть-Каменогорска.

Он обвинялся в совершении ряда тяжких уголовных правонарушений, в том числе коррупционных. Мужчине предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении денежных средств, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем при реализации проекта "Модернизация систем уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее" (ст.189 ч.4 п.2, 218 ч.3 п.1, 3, 361 ч.4 п.3, 364 ч.1 УК).

Также на скамье подсудимых оказались двое сотрудников рабочей группы АО, обвиняемые в пособничестве в совершении вышеуказанных преступлений.

"Председатель правления АО "РЦГЧП ВКО" при пособничестве руководителя рабочей группы путем принятия не соответствующих технической спецификации светильников и проведения оплаты по ним причинил ущерб государству на общую сумму 2 266 707 000 тенге", - установил суд.

Кроме того, по материалам суда, председатель правления, руководитель и работник рабочей группы с 6 апреля по 25 июля 2023 года путем подписания фиктивных промежуточных актов совершили хищение на сумму 122 883 000 тенге.

"Также со 2 сентября 2022 года по 12 декабря 2022 года путем незаконного заключения с подрядчиком дополнения к контракту, завысив стоимость работ (товаров и услуг), произвел перечисление денежных средств в адрес подрядчика в общей сумме 206 003 200 тенге по завышенным расценкам", - говорится в сообщении суда.

Отягчающих обстоятельств по делу суд не установил. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание работника рабочей группы, признали активное способствование раскрытию уголовных правонарушений и розыску имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на похищенные деньги.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы. Они свою вину не признали.

Суд пришел к выводу о виновности подсудимых на основании совокупности доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства, включая показания свидетелей, экспертные заключения и иные материалы уголовного дела.

Председателя правления АО "РЦГЧП ВКО" признали виновным по всем предъявленным ему статьям. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет. Также у подсудимого конфисковали имущество и пожизненно лишили его права занимать должности на государственной службе.

Руководителя рабочей группы признали виновным по ст.28 ч.5 - 189 ч.4 п.2, 28 ч.5 - 361 ч.4 п.3 и 28 ч.5 - 364 ч.1 УК. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Работника рабочей группы осудили на 7 лет лишения свободы по ст.28 ч.5 - 189 ч.4 п.2, 28 ч.5 - 364 ч.1 УК. Его также пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.

Суд удовлетворил исковые требования АО "РЦГЧП ВКО" на сумму 333 386 200 тенге. Также суд признал за гражданским истцом право на удовлетворение иска в солидарном порядке с председателя правления и руководителя рабочей группы в пользу АО "РЦГЧП ВКО" на сумму 2 266 707 000 тенге. Вопрос его иска передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по информации YK-news.kz, председателем правления АО "Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области" являлся бывший аким Риддера Даулет Батырбаев.

Напомним, Даулет Батырбаев был назначен акимом Риддера в августе 2023 года. Произошло это спустя несколько месяцев после смерти предыдущего градоначальника Дмитрия Горькового.

До своего назначения на пост акима Даулет Батырбаев был руководителем Управления энергетики и ЖКХ Восточно-Казахстанской области. На госслужбу он пришел в 2009 году, заняв должность главного специалиста отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Усть-Каменогорска.

Проработав 8 месяцев, в апреле 2024 года Даулет Батырбаев покинул пост акима Риддера. Сам он заявил, что принял такое решение в связи с семейными обстоятельствами.

Год назад акимат Восточно-Казахстанской области распространил официальное сообщение по поводу информации о задержании бывшего акима Риддера Даулета Батырбаева.