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Информацию о задержании экс-акима Риддера прокомментировали в акимате ВКО

Опубликовано:

Даулет Батырбаев
Даулет Батырбаев. Фото: egemen.kz

Акимат Восточно-Казахстанской области распространил официальное сообщение по поводу информации о задержании бывшего акима Риддера Даулета Батырбаева, передает NUR.KZ.

"Задержан бывший аким многострадального города Риддера Даулет Батырбаев. Его подозревают в хищении 200 миллионов тенге. Расследованием занимается АФМ", - сообщается в Telegram-канале Kozachkov offside.

После чего в официальном информационном Telegram-канале акимата ВКО было опубликовано официальное сообщение.

"Отвечая на запросы СМИ, сообщаем, что акимат Восточно-Казахстанской области не располагает информацией о задержании правоохранительными органами гражданина Д. Батырбаева.

Данный гражданин уволился с должности акима города Риддера 3 месяца назад по собственному желанию. С апреля 2024 года Д. Батырбаев не работает в местном исполнительном органе, не является государственным служащим.

Дополнительно сообщаем, что уголовных дел в отношении должностных лиц акимата города Риддера не зарегистрировано", - заявили в ведомстве.

Корреспондент NUR.KZ также обратился за комментарием в Агентство по финансовому мониторингу, но ответ пока не получил.

Напомним, Даулет Батырбаев был назначен акимом Риддера в августе 2023 года. Произошло это спустя несколько месяцев после смерти предыдущего градоначальника Дмитрия Горькового.

До своего назначения на пост акима Даулет Батырбаев был руководителем Управления энергетики и ЖКХ Восточно-Казахстанской области. На госслужбу он пришел в 2009 году, заняв должность главного специалиста отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Усть-Каменогорска.

Проработав 8 месяцев, в апреле 2024 года Даулет Батырбаев покинул пост акима Риддера. Сам он заявил, что принял такое решение в связи с семейными обстоятельствами.

В июне градоначальником стал Думан Рахметкалиев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133396-informaciyu-o-zaderzhanii-eks-akima-riddera-prokommentirovali-v-akimate-vko/

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