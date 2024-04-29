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Аким Риддера ушел с поста

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Даулет Батырбаев
Даулет Батырбаев. Фото: gov.kz

Даулет Батырбаев покинул пост акима Риддера, проработав на этой должности 8 месяцев. 29 апреля 2024 года появилась официальная информация о его добровольной отставке, сообщает Noks.kz.

По словам уже бывшего главы Риддера, его решение связано с семейными обстоятельствами.

"За небольшой период времени нам удалось сделать немало. Не допустили коллапса с отоплением города, инициировали строительство двух новых школ, выдержали весенний экзамен по отведению талых вод от жилых массивов и предприятий, сняли напряжение с общественным транспортом. В городе активизировались культурно-развлекательная работа, спорт", - сказал Даулет Батырбаев.

Критика в социальных сетях, по словам экс-акима, помогала находить болевые точки жизни города, оперативно их устранять.

"Очень надеюсь и верю, что все намеченные планы новому руководству удастся воплотить в реальность, от чего жизнь горожан станет лучше и позитивнее", - отметил в заключение бывший градоначальник.

Исполняющим обязанности акима Риддера назначен заместитель акима Мурат Байжуменов, курирующий вопросы ЖКХ, строительства и промышленности.

По информации официального сайта акимата Риддера, Даулет Батырбаев родился 7 июля 1976 года в городе Семипалатинске Восточно-Казахстанской области, женат, 4 детей.

Образование - высшее. В 1998 году окончил государственный университет "Семей" по специальности "экономика и менеджмент в отраслях агропромышленного комплекса", в 2001 году - Новосибирский гуманитарный институт по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1998 году в Семее с должности методиста представительства Новосибирского гуманитарного института.

Затем был брокером, директором ТОО Фирма "Азия", занимался предпринимательством, работал директором ТОО "Дегелен Семей тау".

В 2009 году стал главным специалистом отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Усть-Каменогорска.

Занимал посты заместителя акима Меновновского сельского округа, начальника отдела Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО, начальника отдела архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района ВКО, заместителя акима Уланского района, акима Уланского района, акима Бескарагайского района, руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО, председателя правления АО "Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области".

С августа 2023 года был назначен акимом Риддера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2092916-akim-riddera-ushel-s-posta/

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