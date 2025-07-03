Госслужащий построил частную школу на похищенные средства в Шымкенте

В Шымкенте вынесли приговор работнику министерства, который путем обмана получил от предпринимательницы 124 млн тенге. На эти деньги он построил частную школу, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента, подсудимый Д., будучи должностным лицом профильного министерства, с 2016 по 2023 годы неоднократно получал денежные средства от потерпевшей, обещая ей покровительствовать бизнесу.

"Общая сумма полученных средств превысила 124 млн тенге. На похищенные средства подсудимый Д. построил и ввёл в эксплуатацию частную школу в Шымкенте, тем самым легализовав денежные средства, полученные преступным путем", - сообщили в суде.

Еще один подсудимый T. по просьбе первого в 2021 году на территории Шымкента путем обмана и злоупотребления доверием, получил от той же женщины 10 млн тенге для решения вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении нее.

Сообщается, что вина подсудимых подтверждается частичными признательными показаниями подсудимых, показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз, результатами негласных следственных действий и вещественными доказательствами.

"Приговором суда Д. признан виновным по п.2 ч.4 ст.190, п.3 ч.3 ст.218 УК и по совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказаний ему окончательно назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - дополнили в суде.

По сведениям суда, иск потерпевшей удовлетворен частично и в ее пользу с подсудимого взыскано 67,4 млн тенге. А здание частной общеобразовательной школы и земельный участок, конфискованы в доход государства.

Его подельника признали виновным по п.1 ч.3 ст.190 УК и приговорили к 4 годам ограничения свободы. Однако, ему окончательно назначено 2 года 8 месяцев ограничения свободы, поскольку он попал под закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции".

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Павлодарской области чиновника приговорили к лишению свободы за злоупотребление должностными полномочиями при строительстве спорткомплекса. Проверкой законности расходования бюджетных средств выявлены факты оплаты подрядчику 158 млн тенге за фактически невыполненные объемы работ.

Также мы сообщали, что осужден руководитель Департамента государственного имущества и приватизации по Карагандинской области за получение взяток в размере 3,5 млн тенге.