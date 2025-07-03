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    Происшествия

      Спящую девочку прижгли раскаленной лопаткой в Костанайской области

      Опубликовано:

      Металлическая лопатка
      Металлическая лопатка. Иллюстративное фото: Aitor Diago/Getty Images

      В Лисаковске две несовершеннолетние накалили на плите металлическую лопатку и прижгли ею спящую знакомую. За это наказали мать одной из девочек, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Лисаковским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении по ст.127 ч.3 КоАП в отношении матери за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери, что повлекло совершение ребенком умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения.

      Согласно материалам дела, женщина, являясь матерью несовершеннолетней 2012 года рождения, не исполняет обязанности по воспитанию дочери, в результате чего в апреле 2025 года в Лисаковске ее дочь вместе с другой несовершеннолетней, находясь в квартире, накалили на газовой плите металлическую лопатку для приготовления пищи, подошли к спящей девочке и умышленно прижгли ей левую щеку, правую ногу и левую руку. От боли несовершеннолетняя проснулась и стала кричать.

      В судебном заседании женщина свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась.

      Постановлением Лисаковского городского суда она признана виновной, ей назначено взыскание в виде штрафа в сумме 55 000 тенге.

      Постановление не вступило в законную силу.

      Ранее в Костанае родители заявили, что их детей избивали и плохо кормили в частном коррекционном детском саду. В ДП региона сообщили, что по данному факту полицией начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения - ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Назначены соответствующие экспертизы.

      А жительницу Павлодарской области оштрафовали из-за курения ее 14-летней дочери в школьном туалете. Также с несовершеннолетней провели беседу о недопущении подобных нарушений.

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