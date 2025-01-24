Мать оштрафовали за поведение дочери в школьном туалете в Павлодарской области
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Жительнице Павлодарской области придется оплатить штраф из-за курения ее 14-летней дочери в школьном туалете, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию поступило сообщение из одной школ города Аксу.
"Участковым установлено, что 14-летняя ученица курила в школьной уборной. В школу была вызвана законный представитель", - рассказали в ДП Павлодарской области.
За потребление табачного изделия в неустановленном месте родительницу привлекли к административной ответственности, наложен штраф в размере 15 МРП. Также с несовершеннолетней провели беседу о недопущении подобных нарушений.
Отметим, что по ч.1 ст.441 КоАП РК потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет, влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге).
Житель области Ұлытау тоже оказался в суде из-за дочери - школьницу обвинили в заведомо ложном звонке в экстренные службы после спора с одноклассницей. Отец девочки полностью признал вину и извинился за действия дочери.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214788-mat-oshtrafovali-za-povedenie-docheri-v-shkolnom-tualete-v-pavlodarskoy-oblasti/