Многомиллионные хищения выявили после проверки глубины скважин на юге Казахстана

В Жамбылской области выявили хищение в сфере агропромышленного комплекса - несоответствия нашли в глубине пробуренных скважин для воды, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Сарысуского района выявила факт хищения 38,1 млн тенге, предназначенных на субсидирование водоснабжения крестьянских хозяйств.

"Установлено, что на территории района глубина пробуренных скважин 8 хозяйств, субсидированных Управлением сельского хозяйства акимата Жамбылской области, не соответствует заявленным параметрам проектно-сметной документации", - пояснили в прокуратуре Жамбылской области.

30 апреля 2025 года прокуратурой района было начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.190 УК (Мошенничество в особо крупном размере).

Расследование поручено Департаменту экономических расследований по Жамбылской области.

Ранее в Акмолинской области вынесли приговор главе крестьянского хозяйства и руководителю сельхозкооператива за мошенничество и легализацию денег. В солидарном порядке с осужденных взыскали в пользу государства 232,4 млн тенге.

Прокуратура Алматинской области по результатам проверки управления сельского хозяйства выявила системные схемы хищения субсидий, незаконной их выплаты и оплаты "избирательным методом". Начато 5 досудебных расследований.

В ЗКО окончили расследование о хищении субсидий на сумму более 150 млн тенге, выделенных по программе кредитования "Агробизнес". Наложены аресты на земельные участки, торговый дом, сауну и автомобиль.