Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Хищение 150 млн тенге: наложен арест на земельные участки, торговый дом и сауну в ЗКО

Опубликовано:

Наложен арест на недвижимость
Оперативная съемка. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В ЗКО окончили расследование о хищении субсидий на сумму более 150 млн тенге. Наложены аресты на земельные участки, торговый дом, сауну и автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Департамент АФМ по ЗКО окончил расследование в отношении руководителя кредитного товарищества по делу о хищении субсидий на сумму 150,7 млн тенге.

"Подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования "Агробизнес" на подконтрольное крестьянское хозяйство на сумму 126,7 млн тенге. В последующем кредитные денежные средства обналичены со счета крестьянского хозяйства без фактического приобретения крупного рогатого скота", - рассказали в АФМ.

Кроме того, руководителя кредитного товарищества подозревают в том, что путем внесения ложных сведений в базу "ИСЖ" о несуществующем скоте он незаконно получил субсидии на сумму 24 млн тенге, выделенные в рамках национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы".

"Для подтверждения правомерности получения субсидий подозреваемый представил фиктивные документы о покупке племенных коров у других крестьянских хозяйств. На преступные доходы подозреваемый приобрел земельные участки, на которых построил торговый дом и сауну, при этом в целях сокрытия оформил недвижимость на родственника", - отметили в ведомстве.

С санкции суда наложен арест на его имущество стоимостью 198 млн тенге: два земельных участка, торговый дом, сауну и автомашину марки Exeed LX.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Караганде вынесли обвинительный приговор по факту хищения государственных субсидий на сумму 339 млн тенге, выделенных на удешевление стоимости молока в рамках нацпроекта "Развитие АПК". Производство и переработка молочных изделий в действительности не осуществлялись.

В ЗКО выявили нецелевое использование субсидий на сумму около 12 млн тенге, выделенных на развитие племенного животноводства. В адрес уполномоченного органа внесли соответствующий акт надзора.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245239-hishchenie-150-mln-tenge-nalozhen-arest-na-zemelnye-uchastki-torgovyy-dom-i-saunu-v-zko/