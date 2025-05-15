Хищение 150 млн тенге: наложен арест на земельные участки, торговый дом и сауну в ЗКО

В ЗКО окончили расследование о хищении субсидий на сумму более 150 млн тенге. Наложены аресты на земельные участки, торговый дом, сауну и автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Департамент АФМ по ЗКО окончил расследование в отношении руководителя кредитного товарищества по делу о хищении субсидий на сумму 150,7 млн тенге.

"Подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования "Агробизнес" на подконтрольное крестьянское хозяйство на сумму 126,7 млн тенге. В последующем кредитные денежные средства обналичены со счета крестьянского хозяйства без фактического приобретения крупного рогатого скота", - рассказали в АФМ.

Кроме того, руководителя кредитного товарищества подозревают в том, что путем внесения ложных сведений в базу "ИСЖ" о несуществующем скоте он незаконно получил субсидии на сумму 24 млн тенге, выделенные в рамках национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы".

"Для подтверждения правомерности получения субсидий подозреваемый представил фиктивные документы о покупке племенных коров у других крестьянских хозяйств. На преступные доходы подозреваемый приобрел земельные участки, на которых построил торговый дом и сауну, при этом в целях сокрытия оформил недвижимость на родственника", - отметили в ведомстве.

С санкции суда наложен арест на его имущество стоимостью 198 млн тенге: два земельных участка, торговый дом, сауну и автомашину марки Exeed LX.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Караганде вынесли обвинительный приговор по факту хищения государственных субсидий на сумму 339 млн тенге, выделенных на удешевление стоимости молока в рамках нацпроекта "Развитие АПК". Производство и переработка молочных изделий в действительности не осуществлялись.

В ЗКО выявили нецелевое использование субсидий на сумму около 12 млн тенге, выделенных на развитие племенного животноводства. В адрес уполномоченного органа внесли соответствующий акт надзора.