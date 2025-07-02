Казахстанец выступил свидетелем в суде и получил реальный срок

В Жарминском районном суде области Абай рассмотрено дело в отношении казахстанца, которого обвиняли в даче заведомо ложных показаний на суде, где он выступал свидетелем, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале областного суда, Жарминский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении казахстанца, обвиненного по части 2 статьи 420 УК РК - за дачу заведомо ложных показаний.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина, выступая в качестве свидетеля по другому уголовному делу, связанному с тяжким преступлением (по части 4 статьи 337 УК "Незаконная охота"), и будучи официально предупрежден о наступлении уголовной ответственности за дачу ложных показаний, умышленно дал неправдивые сведения.

В суде уверены, что его действия были направлены на то, чтобы ввести суд в заблуждение и таким образом помочь своему знакомому избежать уголовной ответственности.

"Т. подтвердил в суде ранее данные ложные показания, которые он также давал на этапе досудебного расследования в отделе полиции Жарминского района.

Суд признал Т. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 420 УК РК, и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы", - отмечается в релизе суда.

Приговор суда вступил в законную силу.

До этого мы писали, что житель Акмолинской области выступал в качестве главного свидетеля по делу, но ввел суд в заблуждение, за что получил условный срок.

Еще один житель Акмолинской области также превратился из свидетеля в фигуранта уголовного дела. По данным прокуратуры, он дал суду ложные показания, что привело к уводу от наказания виновного лица.

Добавим, что по ч.2 ст.420 УК РК заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего либо заключения эксперта, специалиста в суде либо в ходе досудебного расследования, а равно заведомо неправильный перевод, сделанный переводчиком в тех же случаях, а также при исполнении исполнительных документов, совершенные по уголовному делу о коррупционном, тяжком или особо тяжком преступлении либо из корыстных побуждений, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.