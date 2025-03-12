Акмолинец был главным свидетелем по делу и из-за жалости подвел себя под статью

Житель Акмолинской области выступал в качестве главного свидетеля по делу, но ввел суд в заблуждение, за что получил условный срок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное дело завершили сотрудники отдела полиции Астраханского района в отношении сельчанина за дачу ложных показаний в суде.

В 2024 году мужчина проходил в качестве главного свидетеля по уголовному делу о краже чужого имущества. За весь период расследования он давал показания, однако уже на суде вдруг изменил их и ввел суд в заблуждение.

"Свой поступок акмолинец объяснил тем, что ему стало жаль подозреваемого, и он решил таким образом помочь ему избежать наказания. Вот только о последствиях сельчанин не задумался и сам стал фигурантом уголовного дела", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Астраханским районным судом мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.420 УК РК. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно. Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.2 ст.420 УК РК заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего либо заключения эксперта, специалиста в суде либо в ходе досудебного расследования, а равно заведомо неправильный перевод, сделанный переводчиком в тех же случаях, а также при исполнении исполнительных документов, совершенные по уголовному делу о коррупционном, тяжком или особо тяжком преступлении либо из корыстных побуждений, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее житель Акмолинской области превратился из свидетеля в фигуранта уголовного дела. По данным прокуратуры, он дал суду ложные показания, что привело к уводу от наказания виновного лица.