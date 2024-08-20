Казахстанец превратился из свидетеля в фигуранта уголовного дела

В Акмолинской области начато досудебное расследование по факту дачи свидетелем заведомо ложных показаний в суде, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Кокшетау при изучении судебного акта выявлен факт дачи заведомо ложных показаний свидетелем.

Так, полицейские задержали водителя, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе рассмотрения дела в суде в качестве свидетеля был привлечен мужчина, который в ту ночь распивал с правонарушителем спиртные напитки. При этом он отрицал данный факт, давая суду ложные показания, что привело к уводу от наказания виновного лица.

Вместе с тем прокуратурой путем предоставления в вышестоящий суд видеоматериалов, где в ту ночь на записи зафиксировано совместное распитие спиртных напитков свидетеля и правонарушителя в увеселительном заведении, правонарушитель привлечен к ответственности в виде лишения прав на 7 лет и арестован на 15 суток.

"За дачу заведомо ложных показаний по инициативе прокуратуры в отношении свидетеля начато досудебное расследование по ч.1 ст.420 УК РК. Таким образом гражданин из свидетеля стал фигурантом уголовного дела", - отметили в прокуратуре Акмолинской области.

Добавим, что согласно ч.1 ст.420 УК РК заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего либо заключения эксперта, специалиста в суде либо в ходе досудебного расследования, а равно заведомо неправильный перевод, сделанный переводчиком в тех же случаях, а также при исполнении исполнительных документов, наказываются ограничением свободы на срок до шести лет либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Кокшетау другого свидетеля, который дал заведомо ложные показания в суде по тяжкому уголовному делу, приговорили к шести годам лишения свободы.