Девушка справила нужду в лифте элитного ЖК в Кокшетау

В Сети распространилось видео из лифта в Кокшетау - девочка-подросток справила там нужду и попала в объектив. Ее родителей наказали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Видео с камеры наблюдения в элитном многоквартирном жилом комплексе опубликовал Telegram-канал Halyqstan. Справившая нужду девушка ехала не одна - с ней была знакомая.

Отмечается, что видеозапись быстро распространилась по мессенджерам и вызвала волну возмущения в обществе.

"Кто-то посчитал, что поступок подростков - вызов обществу, ведь по кадрам отчетливо видно - о камере видеонаблюдения они знали", - говорится в публикации.

Инцидент прокомментировали в ДП Акмолинской области. В пресс-службе ведомства рассказали, что полицейские оперативно установили личность нарушительницы, справившей нужду в лифте жилого комплекса в Кокшетау.

"2 июля в социальных сетях была распространена видеозапись, где девушка справляет нужду в кабине лифта одного из местных жилых комплексов. На публикацию незамедлительно отреагировали сотрудники полиции и провели мероприятия по установлению личности нарушительницы", - сообщили в полиции.

В связи с тем, что девушка является несовершеннолетней и не достигла возраста привлечения к административной ответственности, материал по статье "Мелкое хулиганство" составили в отношении родителей.

Также ювенальные полицейские провели профилактическую беседу с подростками и их родителями.

Ранее стало известно, что по прибытии рейса Пхукет - Алматы сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту задержали гражданина России. Дело в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он справил нужду прямо на своем месте в салоне.

В Караганде суд арестовал женщину на 10 суток за мелкое хулиганство. Она справила естественную нужду в теплой остановке.

Также в Караганде 30-летнего мужчину арестовали на пять суток за нарушение общественного порядка - он справил нужду под окнами домов и попал на видео.