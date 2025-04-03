"Группа разбойников": четырех мужчин заподозрили в ограблении с пистолетами в Алматы

В Алматы задержали четверых мужчин, которых подозревают в совершении нападений, в том числе с использованием пистолетов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного портала МВД Polisia.kz, в Алматы задержаны четверо мужчин, которых подозревают в серии нападений.

"Группа разбойников задержана в ходе полицейской спецоперации в Алматы. В ходе спецоперации задержаны четверо подозреваемых в совершении разбойных нападений. Самый младший из них - 1999 года рождения, самый старший - 1974 года рождения. В настоящее время проводится досудебное расследование в отделе полиции при УП Бостандыкского района", - сообщили в полиции.

По данным МВД, подозреваемые напали на жителя одного из домов по улице Сыпатаева. Сообщается, что они угрожали ему предметом, похожим на пистолет, и применяя физическую силу, завладели его денежными средствами, ноутбуком и золотыми изделиями.

"При задержании в автомобиле подозреваемых обнаружены два газотравматических пистолета. В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям в городе. Все задержанные находятся под стражей, ведется дальнейшее расследование", - рассказал начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы Талант Исаев.

В марте этого года в Алматы задержали 26 человек, которых подозревают в серии грабежей и разбоев через знакомства в соцсетях.

В январе этого года в Алматы полицейские с поличным задержали четверых мужчин, подозреваемых в совершении домашних краж. В ее составе - четверо мужчин в возрасте от 38 до 45 лет. Все они являются приезжими из Алматинской и Жамбылской областей Казахстана.

Летом прошлого года в Астане под видом клиентов ограбили мобилографа. Задержаны трое подозреваемых в возрасте 23 и 19 лет.