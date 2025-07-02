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    Происшествия

      Казахстанцы брали деньги под проценты и платили по ставке, в 5 раз превышающей допустимую

      Опубликовано:

      Уральск
      Уральск. Кадр из видео: t.me/afm_rk

      В ЗКО проводится расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению Уральска без соответствующей лицензии, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвленную сеть филиалов под брендом "Быстрые деньги", заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге.

      При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании "консультационных услуг" с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.

      "Заемщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом "консультационных услуг", что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%.

      В результате незаконной деятельности указанного МФО выдано свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки", - отметили в ведомстве.

      По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составляет 917 млн тенге.

      С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест.

      Расследование продолжается.

      Ранее в АФМ сообщили, что в Казахстане с начала года граждане переплатили 71 млрд тенге пяти недобросовестным микрофинансовым организациям. По данным ведомства, в стране действуют МФО, которые под видом легального кредитования навязывают населению дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам вознаграждения. В результате заемщики оказываются в долговой ловушке, вынуждены возвращать суммы, многократно превышающие полученные займы.

      Также мошенники направляют казахстанцам оповещения о проведении проверки по месту работы, используя поддельный бланк с логотипом АФМ и фальшивой печатью. Затем они звонят людям и, представляясь сотрудниками ведомства, выманивают сведения о банковских счетах.

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