Таранил машины в Усть-Каменогорске: стали известны подробности инцидента

Стали известны подробности инцидента с водителем, который протаранил несколько автомобилей в Усть-Каменогорске, а потом просто ушел с места происшествия, передает YK-news.kz.

Как рассказали в полиции, мужчина таранил авто, находясь за рулем чужой машины.

"По показаниям его знакомых, в тот день он распивал водку со своими знакомыми на съемной квартире по улице Космической.

Потом взял машину своего знакомого, с которым вместе пил. То есть, он совершил угон и на этой машине повредил чужие автомобили.

На момент задержания в крови обнаружились остаточные следы алкоголя. В дальнейшем экспертиза будет проводиться, она уточнит его диагноз и состояние. В ходе досудебного расследования все станет ясно. Ущерб также устанавливается. И будет дана правовая оценка этим действиям", - поделился начальник управления местной полицейской службы ДП ВКО Орал Рыспаев.

Полицейский признался, что когда увидел видео с места происшествия, у него появилось впечатление, что он смотрит боевик или компьютерную игру. Настолько нереальным и неадекватным выглядело поведение человека за рулем.

Напомним, в Усть-Каменогорске водитель повредил несколько автомобилей во дворе, а один из них вытолкнул на дорогу. Инцидент сняли на видео. По словам очевидцев, мужчина мог быть пьян.

Тогда в ДП ВКО сообщили, что личность подозреваемого установлена и принимались меры по его задержанию.

Позже стало известно, что подозреваемого задержали. 31-летнего жителя области водворили в изолятор временного содержания.