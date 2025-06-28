Таранил машины в Усть-Каменогорске: стали известны подробности инцидента
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Стали известны подробности инцидента с водителем, который протаранил несколько автомобилей в Усть-Каменогорске, а потом просто ушел с места происшествия, передает YK-news.kz.
Как рассказали в полиции, мужчина таранил авто, находясь за рулем чужой машины.
"По показаниям его знакомых, в тот день он распивал водку со своими знакомыми на съемной квартире по улице Космической.
Потом взял машину своего знакомого, с которым вместе пил. То есть, он совершил угон и на этой машине повредил чужие автомобили.
На момент задержания в крови обнаружились остаточные следы алкоголя. В дальнейшем экспертиза будет проводиться, она уточнит его диагноз и состояние. В ходе досудебного расследования все станет ясно. Ущерб также устанавливается. И будет дана правовая оценка этим действиям", - поделился начальник управления местной полицейской службы ДП ВКО Орал Рыспаев.
Полицейский признался, что когда увидел видео с места происшествия, у него появилось впечатление, что он смотрит боевик или компьютерную игру. Настолько нереальным и неадекватным выглядело поведение человека за рулем.
Напомним, в Усть-Каменогорске водитель повредил несколько автомобилей во дворе, а один из них вытолкнул на дорогу. Инцидент сняли на видео. По словам очевидцев, мужчина мог быть пьян.
Тогда в ДП ВКО сообщили, что личность подозреваемого установлена и принимались меры по его задержанию.
Позже стало известно, что подозреваемого задержали. 31-летнего жителя области водворили в изолятор временного содержания.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2260341-taranil-mashiny-v-ust-kamenogorske-stali-izvestny-podrobnosti-incidenta/
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