Протаранил машины в Усть-Каменогорске и ушел: мужчину задержали

Задержан подозреваемый в том, что на автомобиле протаранил несколько машин в одном из дворов Усть-Каменогорска, а после спокойно скрылся с места происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники полиции "по горячим следам" установили и задержали 31-летнего жителя области. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.

В ведомстве отметили, что продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в Усть-Каменогорске водитель повредил несколько автомобилей во дворе, а один из них вытолкнул на дорогу. Инцидент сняли на видео. По словам очевидцев, мужчина мог быть пьян.

Тогда в ДП ВКО сообщили, что личность подозреваемого установлена и принимались меры по его задержанию.

Ранее в Cети появилось видео из Алматы, как неизвестный разбил лобовое стекло припаркованного автомобиля "в шутку". Все произошло возле торгового центра. Полицейские задержали подозреваемого в мелком хулиганстве.