Житель Мангистау после убийства несколько дней провел в квартире с покойником

Жителя Мангистауской области обвинили в убийстве собутыльника, с телом которого он провел четыре дня, продолжая употреблять алкоголь. Ему назначили более 10 лет лишения свободы, передает Lada.kz.

Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде Мангистауской области. Как стало известно из материалов дела, 50-летний ранее судимый безработный житель города Форт-Шевченко нанес смертельное ножевое ранение своему собутыльнику.

Убийство случилось ночью 1 апреля 2025 года в доме подсудимого. Как установило следствие, в ходе активного возлияния с приятелем вспыхнула ссора, хозяин квартиры взял нож и нанес оппоненту удар в шею. Нож задел крупную артерию, что привело к обильному кровотечению. Потерпевший упал на пол и скончался на месте происшествия от потери крови.

По материалам дела, подсудимый провел еще четыре дня в квартире с телом уже покойного приятеля, продолжая употреблять алкоголь, а 4 апреля он решил упаковать его в пакет и выставить на балкон.

Но его сил хватило только на то, чтобы дотащить тело до туалета. Там он его и оставил еще на два дня, пока преступление не открылось.

Мужчину обвинили в убийстве (ч.1 ст.99 УК РК).

Потерпевшую сторону представляли бывшая жена убитого и несовершеннолетний ребенок. В ходе судебного заседания женщина рассказала, что ее экс-супруг уходил в недельный запой раз в месяц, поэтому родственники привыкли к его отсутствию.

Подсудимого признали виновным в убийстве. Ему назначил 10 лет 6 месяцев заключения в исправительном учреждении усиленного режима. В пользу потерпевшей стороны взыскано 7 млн тенге морального вреда.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

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