Крупный штраф заплатит казахстанка, стучавшая в чужую дверь

Жительнице Жезказгана назначили штраф за то, что она, поддавшись эмоциям, повредила чужую входную дверь, стуча в нее и пиная, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело в отношении женщины рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Жезказгана.

Согласно материалам дела, 26 марта 2025 года около 22:10 женщина умышленно повредила входную дверь чужой квартиры в одном из многоквартирных домов Жезказгана.

На судебном заседании она пояснила, что потеряла свои золотые часы и заподозрила, что их могла взять супруга хозяина квартиры.

"В тот день она пришла к их квартире, постучала в дверь, но утверждала, что не наносила никакого ущерба. Тем не менее, из показаний потерпевшего гражданина, соседей и видеоматериалов, представленных в суде, установлено, что гражданка в агрессивной форме стучала и пинала дверь, в результате чего была повреждена дверная ручка", - установил суд.

Суд, всесторонне изучив представленные доказательства, пришел к выводу о наличии в действиях женщины состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 147-1 КоАП.

Смягчающие или отягчающие обстоятельства установлены не были. В результате суд признал женщину виновной и назначил ей административный штраф в размере 50 МРП, что составляет 196 600 тенге.

Отметим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.

Ранее в Астане мужчину за вандализм в лифте многоквартирного дома приговорили к 20 суткам административного ареста. Суд установил, что он несколько раз ударил кулаком по дверям лифта и умышленно повредил камеру видеонаблюдения.

Жителя Акмолинской области также арестовали за умышленное повреждение чужого имущества. Свой поступок он объяснил ссорой с супругой.