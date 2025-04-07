Акмолинец поссорился с женой и проткнул шины авто

Жителя Акмолинской области арестовали за умышленное повреждение чужого имущества. Свой поступок он объяснил ссорой с супругой, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об умышленном повреждении чужого имущества (ч.1 ст.147-1 КоАП) рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Кокшетау.

Суд установил, что в декабре 2024 года житель Кокшетау проткнул шины автомашины, принадлежащей другому человеку.

Сотрудники полиции составили протокол по ст.147-1 КоАП (Повреждение чужого имущества).

"В суде мужчина вину признал и пояснил, что проткнул шины автомашины, так как поссорился с женой", - рассказали в суде.

Вина горожанина подтверждалась его признательными показаниями, видеозаписью и другими материалами дела.

Постановлением суда ему назначили взыскание в виде административного ареста на 15 суток. Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.

Ранее в Жезказгане мужчину наказали за разбитое стекло и проколотые колеса чужого авто. Обвиняемый заявил, что просто перепутал машины, и пообещал возместить ущерб. Однако потерпевший отметил, что ущерб нанесен умышленно, и подчеркнул, что компенсации он не получил.