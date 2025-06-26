Задержанный на казахстанской границе иностранец не довел свой умысел до конца, но поплатился

Гражданина Кыргызстана осудили за покушение на контрабанду наркотических средств и их хранение. Мужчине назначили штраф в 1,1 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении гражданина Кыргызстана, обвиняемого в покушении на контрабанду наркотических средств без цели сбыта (ч.3 ст.24 - ч.1 ст.286 УК), а также в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств (ч.2 ст.296 УК) рассмотрели в Мартукском районном суде.

Подсудимого задержали 20 мая 2025 года в отделении пограничного контроля "Жайсан" Мартукского района сотрудники пограничной службы КНБ РК по Актюбинской области.

"Подсудимый умышленно незаконно хранил в кармашке барсетки наркотическое средство "гашиш" общим весом 0,09 гр. и умышленно пытался незаконно переместить через государственную границу Республики Казахстан, однако не смог довести свой умысел до конца по независящим от него обстоятельствам", - установил суд.

Суд принял во внимание степень и характер общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, его поведение, наличие смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи и лиц, находящихся на их иждивении, а также имущественное положение подсудимого.

В итоге суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 124 552 тенге. Кроме того, с осужденного взыскали процессуальные издержки в размере 21 905 тенге и сумму в Фонд потерпевших в размере 58 980 тенге. Подсудимый штраф уплатил в добровольном порядке.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Актобе парень делал закладки с синтетическим наркотиком, а после начала уголовного преследования умудрился дважды незаконно пересечь границу с Кыргызстаном и почти 10 месяцев провел на чужбине, скрываясь от следствия. Когда он вернулся на родину, то оказался на скамье подсудимых. К обвинению в хранении психотропных веществ с целью сбыта добавилась статья за незаконное пересечение госграницы.

А в Астане задержали предполагаемого наркоторговца. В его квартире нашли наркотики и много денег наличкой - более 87 тыс. долларов, 10 тыс. евро и 3,5 млн тенге. Подозреваемый признался в содеянном и находится в изоляторе временного содержания.