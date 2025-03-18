Актюбинец через мужчину по кличке Чика сбежал от полиции за границу, но был пойман
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Парень делал закладки с синтетическим наркотиком в Актобе, а после начала уголовного преследования умудрился дважды незаконно пересечь границу с Кыргызстаном, передает "Диапазон".
По материалам дела, 22-летний парень еще в 2023 году через соцсеть устроился работать наркозакладчиком.
Сначала он был просто стажером, неизвестный "работодатель" проверял, сможет ли он правильно выполнять задания по распространению синтетических наркотиков в Актобе.
На первом задании он нашел в укромном месте полграмма наркотика, разделил его на две части и перепрятал, отправив администратору координаты.
После парню сообщили, что он прошел стажировку и отправили работать с другим куратором. Согласно материалам суда, в ноябре 2023 года ему поручили забрать с улицы Смагулова в районе автовокзала "Сапар" закладку, в которой было 428,67 гр. мефедрона.
Он попросил друга отвезти его на машине на место, а обратно уже ехал с пакетом наркотиков в маршрутном автобусе. Около магазина на улице Тургенева молодого человека остановили полицейские. Он бросил пакет с "синтетикой" и попытался убежать, в пятом микрорайоне его задержали.
После следственных действий парня отпустили домой до суда, но он решил не дожидаться окончания уголовного дела, а сбежать из Казахстана. Для этого он на такси доехал до Шымкента.
Там актюбинец связался с неким мужчиной по кличке Чика. Тот предложил помощь в незаконном пересечении госграницы, свои услуги оценил в 400 тысяч тенге. Парень согласился, его отвезли в незнакомый поселок, где он несколько дней прожил в хостеле и ждал дальнейших инструкций.
Спустя время актюбинец по указанию этого самого Чики прошел по горной пересеченной местности до забора, потом оказался на территории Кыргызстана и прибыл в населенный пункт Кемин.
Здесь он до августа 2024 года неофициально работал барменом в местном кафе. А уже в конце лета молодой человек решил, что ситуация с его уголовным делом утряслась и можно вернуться домой.
Он снова связался с Чикой, чтобы тот помог ему попасть в Казахстан. Тот назвал цену в 100 тысяч кыргызских сомов и показал правильный путь через горную местность. Путь до забора занял несколько часов, после чего актюбинец оказался на территории Казахстана и направлялся в сторону села Кастек. В дороге его задержали пограничники.
Таким образом парень почти 10 месяцев провел на чужбине, скрываясь от следствия, а когда вернулся на родину, оказался на скамье подсудимых. И теперь помимо обвинения в хранении психотропных веществ с целью сбыта добавилась статься за незаконное пересечение госграницы.
Судили молодого человека в специализированном суде по уголовным делам в Актобе. Обвиняемый выбрал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных заседателей. Вердикт вынесли на днях.
Суд присяжных признал парня виновным по всем эпизодам и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Приговор в законную силу пока не вступил.
Также суд вынес частное постановление в адрес директора Пограничной службы. В нем он указал, что ответственные лица должным образом не выполнили свои обязанности по охране госграницы, в результате чего обвиняемый незаконно пересек ее и оказался на территории соседнего государства.
Ранее подозреваемого в контрабанде наркотиков, который скрылся от следствия, экстрадировали из России в Казахстан. По данным Генпрокуратуры, он пытался перевезти запрещенные вещества через государственную границу в Костанайской области.
Также в Сети распространилась информация, что один из арестованных якобы совершил дерзкий побег из алматинского СИЗО. В КУИС рассказали, что в городском следственном изоляторе подозреваемый в совершении кражи предпринял попытку побега, но был задержан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229000-aktyubinec-sbezhal-ot-policii-za-granicu-i-tam-rabotal-barmenom-no-vse-ravno-byl-zaderzhan/