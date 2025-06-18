Мужчина "в шутку" разбил лобовое стекло автомобиля в Алматы

В Cети появилось видео, как неизвестный разбивает лобовое стекло автомобиля. Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции Алматы, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте kris_p_almata опубликовали видео, как неизвестный в капюшоне несколько раз бьет по лобовому стеклу припаркованного автомобиля. Сообщается, что инцидент произошел возле торгового центра Grand Park.

За комментарием корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"По данному факту сотрудниками Управления полиции Ауэзовского района правонарушитель установлен и задержан. В отношении него собран административный материал по факту мелкого хулиганства. Для принятия решения он направлен в суд", - ответили в полиции.

В пресс-службе также сообщили, что таким образом мужчина хотел "пошутить" над владельцем автомобиля, который является его знакомым.

Департамент полиции Алматы напоминает, что любые действия, нарушающие общественный порядок и вызывающие тревогу у граждан, влекут ответственность, установленную законом.

Напомним, в Жамбылской области местную жительницу наказали за нецензурную брань и разбитое стекло чужой машины. Ей назначили штраф в 55 тыс. тенге.

Также в начале июня в Сети распространилось видео из Шымкента, на котором эффектная девушка голыми руками разгромила автомобиль сервиса такси.

А в начале года полураздетый молодой человек бросался на машины по проезжей части. Видео инцидента распространялось в Сети.