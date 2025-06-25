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      Казахстанец поссорился с женой и сжег ее машину, взятую в кредит за 4 млн тенге

      Опубликовано:

      Молоток судьи, статуя Фемиды и весы стоят на столе
      Атрибуты суда. Иллюстративное фото: Zolnierek / Getty Images

      Жителя Жамбылской области ограничили в свободе после того, как он сжег машину своей гражданской жены, которую она приобрела в кредит, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

      По данным суда Жамбылской области, А. обвиняли в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

      "Подсудимый А. и его гражданская жена И. приобрели в кредит автомобиль BMW530i стоимостью 4 млн тенге, с первоначальным взносом 800 тыс. тенге. Поскольку у потерпевшей И. не было водительских прав, она временно передала указанный автомобиль своему гражданскому супругу А. по страховому полису.

      В конце марта 2025 года между супругами возник конфликт, в результате которого А. разозлился, и у него возникла мысль умышленно уничтожить машину супруги. Далее он купил на заправке 5 литров бензина, выехал на автомобиле в поле, вылил бензин в салон автомобиля, затем на внешние части двигателя и поджег", - рассказали в суде.

      Сообщается, что потерпевшей И. был причинен ущерб в крупном размере - 4,4 млн тенге. Сам подсудимый вину признал полностью. В суде отметили, что он полностью возместил ущерб.

      Мужчину признали виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.

      Ранее мы писали, что житель Актобе поджег машину бывшей жены из-за того, что она не пустила его на ночь. Мужчина предстал перед судом.

      Также сообщалось, что актюбинка сожгла автомобиль бывшего мужа, к которому испытывала неприязнь.

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