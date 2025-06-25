Казахстанец поссорился с женой и сжег ее машину, взятую в кредит за 4 млн тенге

Жителя Жамбылской области ограничили в свободе после того, как он сжег машину своей гражданской жены, которую она приобрела в кредит, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

По данным суда Жамбылской области, А. обвиняли в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

"Подсудимый А. и его гражданская жена И. приобрели в кредит автомобиль BMW530i стоимостью 4 млн тенге, с первоначальным взносом 800 тыс. тенге. Поскольку у потерпевшей И. не было водительских прав, она временно передала указанный автомобиль своему гражданскому супругу А. по страховому полису.

В конце марта 2025 года между супругами возник конфликт, в результате которого А. разозлился, и у него возникла мысль умышленно уничтожить машину супруги. Далее он купил на заправке 5 литров бензина, выехал на автомобиле в поле, вылил бензин в салон автомобиля, затем на внешние части двигателя и поджег", - рассказали в суде.

Сообщается, что потерпевшей И. был причинен ущерб в крупном размере - 4,4 млн тенге. Сам подсудимый вину признал полностью. В суде отметили, что он полностью возместил ущерб.

Мужчину признали виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.

Ранее мы писали, что житель Актобе поджег машину бывшей жены из-за того, что она не пустила его на ночь. Мужчина предстал перед судом.

Также сообщалось, что актюбинка сожгла автомобиль бывшего мужа, к которому испытывала неприязнь.