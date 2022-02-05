Актюбинец поджег машину бывшей жены за отказ пустить его домой на ночь

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Житель Актобе поджег машину бывшей жены из-за того, что она не пустила его на ночь. Мужчина предстал перед судом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор городского суда №2.

У 43-летнего жителя Актобе не сложилась семейная жизнь, он развелся с супругой. Но как-то вечером позвонил бывшей жене и попросился в гости с ночевкой. Женщина отказала ему и бросила трубку.

Такой расклад экс-супруга не устроил, он все равно пришел к дому бывшей жены, звонил в домофон, на телефон, она не открыла и не взяла трубку.

Тогда актюбинец снял с себя спортивную куртку, поджег ее и положил под переднее колесо машины бывшей жены. Пламя быстро перешло на бампер, в передний отсек двигателя и далее.

При этом он не стал убегать с места происшествия и сразу во всем сознался.

В итоге мужчина оказался на скамье подсудимых по обвинению в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога. Эксперты установили, что стоимость ремонтно-восстановительных работ автомобиля Chevrolet Tracker составляет более 4 млн тенге.

Актюбинец получил 4 года ограничения свободы, также его обязали выплатить потерпевшей ущерб за сгоревшую машину. В качестве дополнительного наказания ему дали по 100 часов принудительного труда в течение всего срока ограничения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954689-aktyubinets-podzheg-mashinu-byvshey-zheny-za-otkaz-pustit-ego-domoy-na-noch/