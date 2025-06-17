Акмолинка потеряла 16 млн тенге, надеясь получить вдвое больше

Жительница Акмолинской области потеряла 16 млн тенге, желая заработать вдвое больше на инвестициях, но вложила деньги в фальшивый проект, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в пристоличном Косшы расследуют очередное уголовное дело о мошенничестве, связанном с желанием граждан обогатиться.

Жертвой обмана стала 65-летняя горожанка, планировавшая заработать на инвестициях. Для привлечения внимания и обмана аферисты использовали название одной известной казахстанкой компании. Потерпевшая прошла по ссылке с названием этой компании и попала в мошенническую схему.

"После прохождения процедуры регистрации на телефон к женщине стали поступать звонки от "финансовых консультантов", которые настолько ввели ее в заблуждение, что она, не задумываюсь о последствиях, слепо выполняла их инструкции", - рассказали в ДП Акмолинской области.

За несколько дней акмолинка отдала все сбережения, которые она вместе с супругом собирала для того, чтобы закрыть ипотечный кредит. Кроме того, женщина сама оформила несколько кредитов, взяла деньги в долг у знакомых. Общий ущерб составил более 16 млн тенге.

"Лишь после того, как мошенники потребовали еще финансы для того, чтобы вывести "заработанную" ею сумму, потерпевшая поняла, что имеет дело с преступниками", - уточнили в полиции.

В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Ранее стало известно, что жительница Акмолинской области лишилась более 5,6 млн тенге, когда поверила рекламе в Instagram об инвестициях и оставила свои анкетные данные. Женщина оформила два кредита и перевела деньги на подставные счета мошенников.

Также более 200 казахстанцев вложили от 35 до 50 тыс. долларов США в якобы легальный инвестиционный проект, связанный с арендой электросамокатов. Они рассчитывали получать ежемесячные бонусы до 1 200 долларов, но попали в финансовую пирамиду.