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Капуцина, находящегося на грани исчезновения, нашли в обычном зоомагазине в Темиртау

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Бурый капуцин в зоомагазине Темиртау
Бурый капуцин в зоомагазине Темиртау. Кадр из видео: polisia.kz

Сотрудники природоохранной полиции изъяли из частного зоомагазина Темиртау краснокнижную обезьянку - бурого капуцина, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, сотрудники природоохранной полиции департамента полиции Карагандинской области получили тревожное сообщение о наличии в зоомагазине города Темиртау очень редкого животного, занесенного в Красную книгу.

Совместно с представителями организации "Альянс зоощиты" в ходе проверки был найден бурый капуцин - вид примата, находящийся на грани исчезновения, которому строго запрещено находиться в частных коллекциях. Владелец зоомагазина не смог предоставить документы на это животное.

Бурый капуцин в зоомагазине Темиртау
Бурый капуцин в зоомагазине Темиртау. Кадр из видео: polisia.kz

Как рассказал 35-летний управляющий зоомагазином, капуцин был оставлен ему на передержку, но хозяин не оставил никаких подтверждающих документов.

"В связи с фактом незаконного обращения с исчезающими видами возбуждено уголовное дело, и начато следствие, чтобы установить, как этот редкий представитель фауны оказался в Казахстане.

Кроме того, в ходе проверки документации выявлен степной корсак без законных подтверждений. Владелец зоомагазина привлечен к административной ответственности", - сообщают правоохранители.

Природоохранная полиция призывает граждан проявлять бдительность и сообщать о подобных нарушениях, чтобы защитить уникальное биоразнообразие региона.

Напомним, ранее в сентябре прошлого года кошачьего лемура, который считается редким экзотическим животным, пытались ввезти в Казахстан без разрешительных документов.

А в доме жителя Сарыагашского района оперативники обнаружили во дворе льва, сокола, двух беркутов, двух сов и двух кекликов. Мужчина объяснил, что диких животных и птиц он держал для личного пользования. Животных забрали и разместили в зоопарке Шымкента.

В ноябре в Шымкенте пресекли продажу львенка возле городского рынка. Животное обнаружили в багажнике автомобиля. Возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217122-redkoe-krasnoknizhnoe-zhivotnoe-nezakonno-prodavali-v-zoomagazine-temirtau/