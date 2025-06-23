Костанайца осудили за жестокое убийство спящего подростка на глазах у матери

Ранее судимого жителя Костаная приговорили к длительному сроку заключения за убийство спящего 16-летнего сына сожительницы на ее глазах, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении жителя Костаная за убийство с особой жестокостью заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, а также за умышленное причинение легкого вреда здоровью (п.3, 5, 14 ч.2 ст.99, ч.1 ст.108-1 УК РК) рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовном делам.

Трагедия произошла 9 января 2025 года. Ранее судимый житель Костаная находился в состоянии алкогольного опьянения.

"После ссоры со своей сожительницей с целью причинения особых страданий и моральной боли последней с особой жестокостью совершил убийство ее несовершеннолетнего сына 2008 года рождения. Подсудимый, применяя бытовые предметы, поочередно нанес удары по различным частям тела спавшего в зале потерпевшего, а затем произвел его удушение", - установил суд.

От полученных тяжких телесных повреждений, несовместимых с жизнью, подросток скончался на месте преступления.

"Кроме того, подсудимый нанес своей сожительнице, пытавшейся заступиться за сына, несколько ударов руками и ногами по лицу и голове, причинив легкий вред ее здоровью", - отметили в суде.

Прокурор просил признать в действиях подсудимого опасный рецидив преступлений и по совокупности уголовных правонарушений назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы. Подсудимый свою вину признал и выразил раскаяние в содеянном.

Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого, признали совершение уголовных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, а также наличие в его действиях опасного рецидива преступлений.

Смягчающими обстоятельствами суд признал раскаяние подсудимого в содеянном и наличие заболевания.

С учетом установленных обстоятельств суд по совокупности уголовных правонарушений окончательно назначил мужчине наказание в виде 20 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, из них первые 5 лет лишения свободы назначено отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы полной безопасности.

Также суд назначил мужчине принудительное лечение от алкоголизма. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в начале этого года стало известно, что в Костанае убили 16-летнего подростка. По информации полиции, задержанный в ходе внезапно возникшего конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения несовершеннолетнему.

Как сообщили позже в прокуратуре, расследованием установлено, что 9 января 2025 года ранее неоднократно судимый житель Костаная, находясь в однокомнатной квартире в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил несовершеннолетнего сына своей сожительницы, после чего избил последнюю.

Добавим, что по п.3, 5, 14 ч.2 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти заведомо несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

В соответствии с ч.1 ст.108-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (786 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.