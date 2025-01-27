Акмолинец надеялся получить 140 тыс. долларов, но потерял 11 млн тенге

Предприниматель из Акмолинской области, надеясь получить "прибыль" в 140 тыс. долларов от инвестиций, лишился 11 млн тенге, часть из которых взял в долг, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 21 декабря 2024 года житель Косшы увидел рекламу инвестиций и оставил заявку. Через полчаса с ним связался "менеджер" и отправил ссылку на сайт якобы для обмена валюты.

"Проверив работу платформы небольшим переводом, мужчина поверил в ее надежность и вложил 100 тыс. тенге. Позже его связали с женщиной-"трейдером", которая предложила более крупные сделки. 22 декабря он внес 1,6 млн тенге, а вскоре увидел "прибыль" в 140 тыс. долларов", - рассказали в МВД.

Однако вывести деньги не удалось - служба поддержки заявила, что нужно внести дополнительно денежные средства на "страхование".

"Мужчина взял в долг и перевел деньги, но далее поступили новые требования: исправить "ошибку в последовательности операций", оплатить "налоговый код" и "разблокировать" личный кабинет. В результате он несколько раз занимал деньги и переводил их мошенникам. Когда сумма потерь достигла 11 млн тенге, аккаунт акмолинца заблокировали", - добавили в ведомстве.

Осознав, что стал жертвой аферы, 23 января сельчанин обратился в полицию.

"Чтобы не стать жертвой мошенничества с инвестициями, не верьте в гарантированную прибыль - финансовые рынки непредсказуемы. Проверяйте документы компании - у легальных брокеров есть лицензии. Не переводите деньги по требованию незнакомцев. Консультируйтесь с экспертами перед инвестициями", - обратились к гражданам в МВД.

Ранее жительница Акмолинской области, увидев рекламу в Instagram, решила вложить деньги в инвестиции и оформила несколько кредитов на сумму около 4 млн тенге. Однако стала жертвой мошенников, которые вскоре перестали выходить на связь.

А в суде Талдыкоргана рассмотрели дело мужчины, который поверил в обещание высокого дохода и перевел 1,6 млн тенге, думая, что вкладывает их в биржу. Впоследствии было установлено, что никаких инвестиций не было, а деньги присвоили мошенническим путем. Средства взыскали с казахстанки, на чей счет был сделан перевод.