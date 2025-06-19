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    Происшествия

      Спецоперация КНБ в Уральске: задержаны 8 человек (видео)

      Опубликовано:

      Задержание в Уральске
      Задержание. Кадр из видео: КНБ РК

      10 июня в Уральске Комитетом национальной безопасности пресечена деятельность группировки, подозреваемой в вымогательстве денег у предпринимателей, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, задержаны 8 граждан Казахстана, двое из которых с санкции суда взяты под стражу.

      "Действия этих лиц оказывали негативное воздействие на участников коммерческой деятельности региона.

      В ходе обысков изъяты крупные суммы денег и иные вещественные доказательства", - рассказали в КНБ.

      Проводится досудебное расследование по статье 194 Уголовного кодекса.

      Иную информацию в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в ведомстве не разглашают.

      Добавим, что согласно ст.194 УК РК:

      1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

      2. Вымогательство, совершенное: 

      1) с применением насилия; 

      2) группой лиц по предварительному сговору; 

      3) неоднократно, –

      наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

      3. Вымогательство, совершенное: 

      1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 

      2) с целью получения имущества в крупном размере, –

      наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

      4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

      1) преступной группой; 

      2) в особо крупном размере, –

      наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

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