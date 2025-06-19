Спецоперация КНБ в Уральске: задержаны 8 человек (видео)

10 июня в Уральске Комитетом национальной безопасности пресечена деятельность группировки, подозреваемой в вымогательстве денег у предпринимателей, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, задержаны 8 граждан Казахстана, двое из которых с санкции суда взяты под стражу.

"Действия этих лиц оказывали негативное воздействие на участников коммерческой деятельности региона.

В ходе обысков изъяты крупные суммы денег и иные вещественные доказательства", - рассказали в КНБ.

Проводится досудебное расследование по статье 194 Уголовного кодекса.

Иную информацию в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в ведомстве не разглашают.

Добавим, что согласно ст.194 УК РК:

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Вымогательство, совершенное:

1) с применением насилия;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Вымогательство, совершенное:

1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;

2) с целью получения имущества в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.