29 иностранцев обнаружили среди груза в машине на казахстанской границе (видео)

12 мая 2025 года в автомобильном пункте пропуска "Жайсан" Актюбинской области пограничниками пресечена попытка нелегальной миграции, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, при досмотре грузовой автомашины, следовавшей транзитом в Россию, среди перевозимого груза обнаружены 29 иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.

По данному факту Департаментом Пограничной службы КНБ по Актюбинской области начато досудебное расследование по статье 394 (Организация незаконной миграции) Уголовного кодекса РК.

"Пограничная служба КНБ напоминает, что в соответствии с национальным законодательством нарушение государственной границы Республики Казахстан и ее режима влечет уголовную и административную ответственность", - отметили в ведомстве.

Добавим, что согласно ст.394 УК РК:

1. Организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.