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    Происшествия

      Ущерб на 573 млн тенге: актюбинка рассказала об обращении к целительнице

      Опубликовано:

      Плачущая женщина
      Женщина плачет. Иллюстративное фото: yamasan / Getty Images

      Нашумевшее судебное разбирательство над целительницей идет в Актобе с 23 апреля. В деле уже 138 потерпевших, одна из них - молодая мама. Сумма ущерба превысила 570 млн тенге, передает "Мой город".

      На скамье подсудимых - 50-летняя "магистр народной медицины" и "почетный целитель мира". Потерпевшие - люди, которые обращались за исцелением, но стали должниками банков с миллионными кредитами.

      Согласно материалам дела, целительница просила их оформить для нее кредиты, что люди и делали. Некоторые рассказывали, что делали это будто под гипнозом.  

      Женщину обвиняют по статье 190 ч.4.п.2 УК РК "Мошенничество в особо крупном размере". Изначально по делу проходило 90 потерпевших, а сумма ущерба составляла более 406 миллионов тенге. Сейчас потерпевших уже 138 и заявленный ими ущерб достиг 572,9 млн тенге. 

      Одна из потерпевших - молодая мама. Взятые кредиты она теперь покрывает из детских пособий.

      "Я была беременной, и врачи сказали, что у плода возможен синдром Дауна, беременность надо прервать. А ребенок был долгожданный, мы знали уже его пол, конечно, я очень расстроилась. На работе коллега предложила пойти к целительнице, и та скажет: надо прерывать беременность или нет. И я пошла. Она потрогала мой живот, дала воду, и сказала, что с ребенком все нормально, прерывать беременность не надо, проблемы у меня с почками. Я пила заряженную ею воду, читала Коран", - рассказала она.

      По словам молодой мамы, целительница сказала, что нужно ходить к ней 10 дней, а в один из визитов попросила взять для нее кредит.

      "Я сначала отказалась, но потом все-таки оформила. Она настаивала, брала мой телефон и говорила: "Давай попробуем". Я в тот момент не отдавала отчет своим действиям. Сейчас сумма долга около 7 млн тенге. Зарплата у меня маленькая. Оплачиваю кредиты из детских пособий, в июле прошлого года я родила, с ребенком все нормально, также помогает муж", - поделилась потерпевшая.

      Женщина сообщила, что к целительнице она общалась в 2023 году и до мая 2024 года оформила четыре кредита. 

      "В месяц я должна была банкам 360 тысяч тенге, это непосильная для меня сумма. Подсудимая оплачивала кредиты до ноября прошлого года. Потом перестала. В январе по телевизору показали, что ее взяли под стражу, что кредиты оформляла на многих. После этого позвонила одна из ее пациенток. Мы в очереди обменялись телефонами. Очередь к ней была с 4 часов утра. Так узнала, что целительница наша обвиняется в мошенничестве. Ноябрь, декабрь я кое-как платила кредиты, сейчас два банка приостановили выплату кредитов до августа из-за судебного процесса, двум плачу по 110 тысяч тенге", - сетует потерпевшая. 

      Женщина попросила не называть ее имя. Никто, кроме ее супруга, не знает, как ее обманули. 

      "Я попала под влияние целительницы, она обнадежила, что с ребенком все будет нормально, что будет меня сопровождать до декретного, так и попалась ей на удочку", - говорит молодая мама.

      Судебный процесс продолжается. 

      Напомним, впервые об этом деле сообщалось в конце декабря прошлого года. В Актобе десятки жителей потребовали привлечь к уголовной ответственности женщину, которая называет себя народной целительницей.

      В апреле стало известно, что обвиняемой грозит до 10 лет за мошенничество в особо крупном размере. В суде женщина запрещала себя снимать и даже просила проводить процесс в закрытом режиме.

      Однако суд прошение отклонил, объяснив, что подобного рода дела рассматриваются в открытом формате. К слову, многие жертвы тоже не захотели, чтобы их показывали. Среди пострадавших оказались даже близкие родственники подсудимой.

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