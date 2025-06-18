Чиновника и директоров двух школ осудили в Шымкенте

В Шымкенте осудили чиновника и директоров двух частных школ по обвинению во взятке в 2 млн тенге за выдачу лицензии на образовательную деятельность, передает Otyrar.kz.

На скамье подсудимых оказались трое: бывший начальник отдела лицензирования управления по обеспечению качества в сфере образования, а также руководители школ. Один обвинялся в получении взятки в крупном размере, другие - в даче и посредничестве.

"Гражданка, являясь директором частной школы, для получения лицензии и приложения к лицензии по осуществлению работы в сфере образования в Департаменте по обеспечению качества в сфере образования по Шымкенту через посредника передала 2 миллиона тенге в качестве взятки руководителю отдела лицензирования департамента", - сообщили в пресс-службе межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.

Суд признал всех троих виновными. Чиновника приговорили к 5 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в государственных учреждениях.

Директора школы, передавшую взятку, оштрафовали на 53 миллиона тенге. Посреднику назначили штраф в 20 миллионов. Оба также лишены права занимать государственные должности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Шымкенте директора и главного бухгалтера общеобразовательной средней школы осудили по обвинению в хищении 71 млн тенге. При начислении заработной платы учителям перечислялись им излишние суммы.

В Алматинской области вынесли приговор руководителю районного отдела образования и семи бухгалтерам по делу о хищении 686 млн тенге путем перечисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в сфере образования.

В Усть-Каменогорске на скамье подсудимых оказались два бухгалтера школы-гимназии, которых обвинили в хищении более 144 млн тенге. Они признали свою вину в суде.